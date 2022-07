Accessibilitat necessària

En aquesta edició ens fixem en l’accessibilitat que tenen les persones amb discapacitat a la ciutat. En general en fan una bona valoració, però hi ha alguns aspectes en què Sabadell pot millorar, sobretot a l’espai públic. La transformació de la ciutat cap a un model més sostenible, per exemple, està comportant la creació de molts carrers en una plataforma única, la qual cosa dificulta caminar d’aquestes persones. Si aquest és un tema més actual, n’hi ha d’altres que fa anys que s’arrosseguen, com el problema que comporten les terrasses desordenades. I, si anem a coses encara més bàsiques, la brutícia que hi pot haver a terra.

Aquest darrer punt és el que ens fa pensar més que com a societat hem de tenir present i ser conscients que no vivim sols, compartim l’espai públic i aquest ha de ser amable amb tothom. De manera que l’administració té molts reptes, però també els té la ciutadania, que és igualment responsable amb les seves actuacions d’aconseguir que l’espai públic sigui accessible i segur per a totes les persones independentment de les seves capacitats.