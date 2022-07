Javi Fernández: Entrepans de 54 centímetres per fer passar la gana

Tenir una vocació i donar-ho tot per aconseguir que esdevingui la teva professió. Javi Fernández ha estat des dels 16 anys treballant al món de l’hostaleria i ara amb 31 és propietari de Macrobocatas Popeye, un dels restaurants més coneguts de l’Eix Macià. Tot i que va estudiar un grau superior per a ser delineant, finalment va decidir dedicar-se a la restauració, ja que el que li agrada de veritat és “estar entre fogons”. “Quan jo era petit sempre em fixava en com treballaven els meus pares, que tenien el seu propi restaurant. Des de llavors ja tenia clar que volia dedicar-me a l’hostaleria. La vocació em ve de família, això està clar”, explica el Javi.

Després de treballar un temps al negoci familiar, ell va decidir muntar el seu propi restaurant, el qual no va acabar de funcionar. Lluny de frustrar-se i de deixar enrere la seva vena emprenedora, Fernández va decidir tancar-lo i obrir Macrobocatas Popeye, que significava una clara aposta per als entrepans de grans dimensions, de fins a 54 centímetres, i els plats combinats. Primer, la ubicació escollida per al nou establiment va ser Terrassa, però al cap d’un any i mig va decidir traslladar-lo a Sabadell, concretament a l’Eix Macià. D’això ja fa 8 anys. Des de llavors, Macrobocatas Popeye ha aconseguit tenir un bon nombre de clients fidels i s’ha convertit en un dels locals de restauració més coneguts de la zona.

Bon servei a domicili

Això sí, la pandèmia ha estat un entrebanc important pel negoci, que s’ha vist obligat a potenciar el servei a domicili. Tanmateix, a poc a poc està recuperant l’activitat que tenia abans de l’arribada de la Covid-19. Així ho assegura Fernández: “El 2020 va ser molt dur i només vam sobreviure gràcies al servei a domicili. El 2021 va anar millor, però encara no vam recuperar xifres del 2019. Aquest 2022 sembla que la cosa s’està animant bastant. Som optimistes i creiem que tancarem l’any amb bona nota”.

En aquest sentit, Javi Fernández creu que Macrobocatas Popeye encara té molt de futur i assegura que ell hi continuarà al capdavant. “El negoci és com un fill per a mi i li tinc molta estima. És veritat que tenim molta competència, però ens hem fet un lloc oferint plats de qualitat amb grans quantitats de menjar i un bon servei. Soc feliç que la meva vocació hagi acabat sent la meva feina”, conclou.