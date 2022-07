Noms i naixements

Lucía i Arnau van ser els noms més posats entre el miler de nounats que van néixer el 2021 i ja estan empadronats a Sabadell. A diferència del que passa a Catalunya, a la nostra ciutat el nombre de naixements va créixer respecte a l’any anterior. Més enllà dels noms, la natalitat és un indicador clau per analitzar l’estat de la ciutat, i xifres com el petit repunt del darrer any són bones en un context generalitzat de caiguda del nombre de naixements des del 2008.

Els experts apunten que aquest descens es mantindrà tot i la puntual pujada del 2021, i des de les administracions cal actuar en conseqüència per afrontar les pròximes dècades, en les quals tindrem una població cada cop més envellida. I, per exemple, ho pateixen a les escoles bressol, on a vegades no tenen prou inscrits per formar un grup.

Haver nascut en pandèmia potser sembla una anècdota per a tots els nounats entre el 2020 i el 2022, però de ben segur que no ho serà per als seus pares i mares, que recordaran aquest moment com el de les mascaretes i les precaucions per no contagiar-se del coronavirus, ja que si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta malaltia és que et diguis com et diguis la pots contraure amb conseqüències imprevisibles.