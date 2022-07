Patrimoni viu

La protecció del patrimoni és un dels grans debats i reptes que té la ciutat de Sabadell. El nou pla, que s’està elaborant, és ambiciós i amplia els elements a protegir, però, tal com expliquem en aquesta edició, tenir aquesta condició no és una alegria per a tothom.

En el cas dels propietaris privats que tenen un edifici d’aquestes característiques, és un repte mantenir-lo pel cost que suposa i, alhora, no sempre és fàcil donar-li un ús d’activitat o reconvertir-lo en habitatges per treure un rendiment econòmic. En aquests casos, la flexibilitat de qui protegeix –administració– amb el propietari que vol fer-hi alguna actuació és indispensable per evitar que el patrimoni quedi oblidat i no es mantingui. Al mateix temps, és imprescindible que les actuacions es facin amb seny i no destrossin el que tenim.

Sobre patrimoni protegit també ens podem referir als edificis públics que tenen aquesta condició i, en aquest àmbit, a Sabadell queda molt camí per recórrer. La ciutat ha acumulat diversos edificis protegits, com la Casa Grau o la Maternitat, per als quals es podrien buscar alternatives per tal de donar-los un ús i que la ciutadania els pugui gaudir.