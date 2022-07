El Taulí agafa aire per a properes onades de Covid

L’Hospital Parc Taulí ja nota com la corba de contagis ha passat el seu pic i ara es doblega a la baixa. Els hospitals normalment van amb una setmana de retard, ja que, quan s’informa d’una pujada de contagis, els pacients arriben als centres hospitalaris aproximadament una setmana més tard, quan apareixen els símptomes. Els primers deu dies després de passar el pic de contagis, el Taulí registrava uns 120 ingressos, aquesta setmana, en són menys de 70 i tot apunta que la setmana següent, encara en seran menys. “No hi ha un excés de gravetat aquests dies, al Taulí ja comencem a notar la baixada de contagis”, indica Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Parc Taulí.

Patologies no Covid

El professional del centre assegura que la majoria d’ingressos d’aquests dies són per patologies diferents del coronavirus. “Registrem entrades de pacients grans que la Covid els descompensa la malaltia que pateixen”, explica Cervantes, “a l’UCI exclusivament per contagi de Covid, no hi tenim a ningú”, conclou. Segons indica l’expert, la Covid s’ha convertit en un “afegit” que pot fer empitjorar persones que pateixen, per exemple, patologies respiratòries; però en molt pocs casos es presenta com a l’única causa d’un ingrés a la Unitat de Cures Intensives.

“Durant les èpoques que el virus era més agressiu, 1 de cada 3 pacients Covid era enviat a l’UCI, ara la dinàmica és molt diferent”, narra. Ara bé, Cervantes admet que “el nivell de feina no ha baixat pas”, ja que, “el mes de juliol és cada any un més de feina constant”. La calor i la deshidratació, diu, hi tenen molt a veure.

No s’ha acabat

Manel Cervantes recorda que “la cosa no ha acabat encara”. El cap de malalties infeccioses del Parc Taulí celebra que ara la situació s’hagi estabilitzat, però alerta que “vindran noves onades i noves soques, probablement aquest setembre”, i que “no podem abaixar la guàrdia”.