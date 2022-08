La piscina de Ca n’Oriac reobre al públic

Els veïns de Ca n’Oriac ja poden tornar a remullar-se. Aquest dilluns, la piscina municipal de Ca n’Oriac torna a obrir al públic. L’equipament està operatiu de nou després que hagin finalitzat les obres de reparació del col·lector de la xarxa de clavegueram que hi passa just per sota. L’Ajuntament ha invertit al voltant de 800.000 euros en aquest procés.

Els treballs han consistit en la reparació d’emergència del tram de la canonada que discorre per aquesta zona de la ronda de Navacerrada després de la fuita que es va produir en la xarxa d’abastament d’aigua potable que passa per l’interior del recinte. Llavors s’hi va comprovar que el tram de col·lector havia col·lapsat estructuralment. En aquest sentit, l’enfonsament del col·lector va afectar la piscina petita de la instal·lació de Ca n’Oriac, que no podrà obrir encara ja que precisa d’una reforma més profunda.

Satisfacció per la reobertura de l’equipament

L’alcalde accidental, Pol Gibert, s’ha mostrat satisfet per l’evolució de la obra, que ha permès reobrir a començament de mes. “És cert que ens hagués agradat que la piscina estigués oberta a l’inici de la temporada però davant d’una situació sobrevinguda, el més important era posar les condicions per garantir la seguretat de tothom”, ha explicat. “Ens vam comprometre a fer tot l’esforç possible perquè a l’agost la piscina estigués en funcionament i així ha estat”, sentencia.

La piscina municipal de Ca n’Oriac va entrar en funcionament a mitjans dels anys 80. La instal·lació ha comptat amb diferents reformes i millores al llarg dels anys. Ara, a les tasques de reparació del col·lector, també s’hi ha sumat les feines de preparatius per a la posada a punt de l’equipament.