Física i Matemàtiques, el famós doble grau que tothom vol estudiar

Si parlem de carreres universitàries, n’hi ha una que en els darrers anys s’ha fet trending topic. Una carrera feta mem. Que perdem massa hores mirant el mòbil o que els Jocs Olímpics del 92 van ser els millors que mai s’han fet són qüestions òbvies. Que el doble grau de Física i Matemàtiques serà la nota de tall més alta, és encara més obvi. Enguany ha estat un 13,536 a la UAB i un 13,453 a la UB.

Fa onze anys que aquesta doble titulació guanya la copa a la millor nota requerida de tot Catalunya. Cada any, a les portes de publicar-se les notes de tall d’accés a la universitat, mitjans de comunicació i xarxes socials ironitzen sobre quina serà la nota de tall més alta. “Serà Filologia Catalana o Física i Matemàtiques?”, deia fent broma un usuari a Twitter. A l’espera que, algun dia, Medicina trenqui aquesta tendència i escali a la primera posició, la doble titulació de Física i Matemàtiques seguirà sent la carrera més inaccessible de tot Catalunya.

Una tempesta perfecta la fa la més exclusiva. L’elevadíssima nota de tall i les poques places. A Catalunya aquest any només s’han ofert 40 places: 20 a la Universitat Autònoma (UAB) i 20 a la Universitat de Barcelona (UB). A més, des del primer any que va esdevenir la nota més alta, el 2011, la nota de tall ha incrementat en quasi un punt fins al 2022. El topall són els 14 punts, però si la dinàmica es manté, al final caldrà treure un 15 de 14 per entrar-hi.

Maria Marroco. 22 anys. Aquest any començarà 5è a la UAB. Va estudiar a la Salut.

“Ens ensenyen a tractar amb dades, això ara va molt buscat”

La nota de tall no para de créixer any rere any. Per què s’ha posat tan de moda aquesta doble titulació?

Totes les empreses registren dades, de l’ús d’internet o del mòbil, i a nosaltres ens ensenyen a entendre-les, a tractar-les i a extreure’n conclusions. Es tracta d’una informació molt valuosa per a les empreses. Tothom vol estudiar aquesta carrera perquè ens ensenyen a treure profit de la informació, sobretot a la part de matemàtiques. És el que s’està explotant ara, el big data; i és en definitiva el que les empreses busquen.

Aquesta intensa etapa universitària us permet cultivar igualment la vida personal?

És un doble grau i es nota la càrrega de feina, és evident que fem molts més crèdits que els estudiants que fan només un grau. Igualment, és compatible amb tot: jo he fet bàsquet, vaig al gimnàs, tinc una bona vida social amb amics, treballo a una acadèmia de repàs i puc compaginar-m’ho amb la carrera. Sí que és veritat que, sobretot en època d’exàmens, tens períodes d’ansietat. Però no he hagut de renunciar a res.

Aquest any començaràs el darrer curs de la carrera, quina valoració fas d’aquests quatre anys?

Ja començo a veure la llum. Al principi vas bastant perdut, la veritat, però a mesura que avances cursos tot va millorant. Comences a veure de què va la història i t’acostumes a la forma dels exàmens i integres uns mètodes d’estudi concrets.

Ariadna Gómez del Pulgar. 23 anys. Ha acabat aquest any a la UB. Va estudiar a Ramar.

“El més complicat d’aquest doble grau és sortir, no entrar”

Què s’amaga darrere d’aquest doble grau de Física i Matemàtiques? Què apreneu?

Geometria diferencial, àlgebra, física de partícules, física quàntica, matemàtiques abstractes… Et fan tractar amb problemes que no existeixen al món real, que només existeixen dins del cap de les persones. Teorema i demostració: tot està construït segons la lògica humana. Per això les matemàtiques són tan boniques, perquè demostren que tot està ben construït, que res falla.

Es diu que és una d’aquelles carreres que surts amb feina. Quines sortides laborals ofereix?

Bàsicament, després de la carrera hi ha tres sortides principals: la docència, la investigació i el món empresarial. A les empreses, els matemàtics i els físics estan molt buscats: volen treballadors amb pensaments molt lògics per incorporar-los en consultories, auditories, bancs, asseguradores… Sí que és cert que surts d’aquí amb feina. He acabat aquest any i ja he tingut ofertes laborals de grans multinacionals, i tinc companys que abans d’acabar la titulació ja els havien ofert coses.

Aquest doble grau és de cinc anys. És una carrera que requereix molt esforç?

És més difícil sortir que entrar. És una carrera molt dura. Jo m’aixecava a les 6.30 h cada dia per anar a la facultat de plaça de la Universitat a fer Matemàtiques, i després, a la tarda, a Diagonal a fer Física. I per estudiar, doncs, el cap de setmana.