Amb el tercer sector

Quan parla la plataforma Vàlua, parlen la trentena d’entitats del tercer sector que la conformen i, per tant, les seves valoracions i dades són rellevants per a la ciutat. Recentment, la plataforma ha donat a conèixer el balanç de l’activitat de l’any passat i, si bé han augmentat els usuaris que atenen, a causa de la pandèmia les entitats compten amb menys voluntaris per atendre’ls.

Un cop la Covid comença a quedar enrere, tant en l’àmbit sanitari com en el professional per les conseqüències econòmiques que ha tingut per a persones, entitats i empreses, Vàlua confia que aquest any es consolidi la recuperació. La seva tasca és indispensable per a la nostra ciutat, ja que durant el 2021 les diferents entitats van atendre 56.485 usuaris, compten amb més d’onze mil socis, 1.723 voluntaris, prop d’un miler de treballadors. Cada persona compta i, com és en el cas d’aquesta plataforma, cada empresa que hi dona suport també.

Perquè com reconeix Vàlua, el centenar d’empreses que col·laboren en la inserció laboral de les persones vulnerables també mereixen el reconeixement de la societat i són una part imprescindible de l’engranatge que la forma.