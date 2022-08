La sabadellenca Bici Escapa inaugura la seva primera botiga a Madrid

L’empresa sabadellenca Bici Escapa, propietat de la xarxa de concessionaris i tallers oficials catalana Quadis, inaugura la seva primera botiga a la ciutat de Madrid. Es tracta de l’establiment més gran de bicicletes de tota la comunitat autònoma i de tot el grup; disposa d’un total de 3.000 metres quadrats de superfície. La botiga, que està situada al nord de Madrid, compta amb un saló d’exposició amb 180 models, un taller i una zona de pàrquing amb 25 places gratuïtes per als clients.

Així mateix, el nou espai disposa d’un disseny fet a mida i amb un circuit ideat per a poder recórrer les diferents en funció de la modalitat de la bicicleta. Bici Escapa ha fet una aposta per un disseny sostenible, amb la fusta com a element predominant. A més, la façana de la botiga té grans obertures en forma de roda de bicicleta, així com una entrada principal també esfèrica.

Serveis complementaris

A més, l’establiment també oferirà múltiples serveis complementaris com ara lliuraments personalitzats, servei de fisioteràpia, estudis biomecànics o assessorament per a rutes i viatges, entre altres. En definitiva, l’objectiu d’Escapa és convertir la botiga en un centre lúdic i experiencial del ciclisme.

L’obertura del nou establiment de Madrid està liderada per Jesús Garcia, fundador de la cadena madrilenya de botigues de ciclisme Mammoth. García, que és considerat com un dels principals referents del sector, va revolucionar el concepte de comunicació en el ciclisme amb els seus vídeos a Youtube, en els a través dels quals va obtenir més de 170 milions de visites i uns 900.000 seguidors.



En aquest sentit, García explica que aquesta nova botiga es posiciona “com un gran temple per als amants del món de la bici a Madrid”. “Mai ha existit una proposta d’aquestes dimensions i d’aquesta qualitat a la ciutat, que aglutina tots els valors dels amants del ciclisme”, afegeix.

Escapa continua amb el seu pla d’expansió

Bici Escapa s’ha consolidat en els últims anys com un dels principals operadors de la distribució ciclista espanyola de la mà de Quadis, tant per superfície comercial com per unitats venudes. Durant el 2021 Escapa va vendre més de 15.000 bicicletes. La companyia compta ja amb punts de venda a Sabadell, Girona i Barcelona (2).

La companyia es troba actualment en fase expansiva i preveu noves obertures en els pròxims mesos.