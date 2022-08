El turisme de Sabadell

Una de les singularitats de la nostra ciutat és que està formada per la suma de molts factors, que la fan diversa i plural. Sabadell és el patrimoni modernista de diferents carrers, especialment el de la Indústria i el de Gràcia, la important oferta cultural de teatre, música i dansa, l’àmplia oferta gastronòmica que hi ha per tota la ciutat, les instal·lacions esportives com la Nova Creu Alta o la Pista Coberta d’Atletisme -a part de totes les escoles i clubs esportius-. També és ciutat de negocis, amb el sector hoteler a l’Eix Macià i els centenars d’empreses dels diferents polígons industrials.

I Sabadell també és el passeig de la Plaça Major, punt central del municipi que ara ja compta amb un nou element distintiu i singular com és la cortina de llum i aigua que entrarà en funcionament a final d’any. Com a ciutat hem d’aprofitar tots aquests elements i potenciar-los, per aconseguir que els sabadellencs siguem els primers que ens creiem a nosaltres mateixos i la ciutat destaqui en tots els aspectes on pot exercir el seu lideratge.