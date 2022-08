El Sabadell fitxa el central canari Ismael Athuman, internacional per Kenya

Nou fitxatge. La posició de central, amb la baixa sensible d’Aleix Coch i els problemes físics de Guillem Molina (amb la seva continuïtat encara en perill), necessitava amb urgència algun reforç. S’ha parlat moltíssim del jove Eric Monjonell (Girona), però de moment aquest ha arribat des de les illes Canàries. El Sabadell ha fet oficial la incorporació d’Ismael Said Athuman González, nascut fa 27 anys a Maspalomas (Las Palmas), però amb ascendència keniana. De fet, ha estat internacional per Kenya diverses vegades, disputant un partit de classificació de la Copa Africana de nacions davant el Congo.

Ismael Athuman s’ha format a la pedrera de la UD Las Palmas, però ha viscut experiències fora de les illes. Va estar cedit al Cacereño i també ha jugat al Granada B o el Fuenlabrada, sempre a l’antiga Segona B. La temporada anterior va fitxar pel Real Múrcia, a Segona Federació, aconseguint l’ascens a Primera. Va disputar 18 partits i va marcar un gol.

Debut a Segona A

El punt àlgid de la seva curta carrera arribaria la temporada 2020/21. Dos anys abans havia tornat a Canàries per reincorporar-se al filial, Las Palmas Atlético, i el 2020 va veure complert el somni de debutar en el primer equip, a la Lliga SmartBank, davant la Ponferradina. Va disputar un total de 6 partits, un dels quals precisament davant el Sabadell a l’Estadi de Gran Canaria que va acabar amb victòria arlequinada (0-1, gol de Juan Hernández). Athuman va ingressar al terreny de joc a l’inici de la segona part en substitució de Curbelo quan el seu equip ja estava jugant amb 10 homes per l’expulsió del porter Alvaro Valles.

Encara que la seva posició natural és la de central, també ha jugat de mig centre en algunes ocasions, aprofitant la seva envergadura (1,85 m) i potència física. No serà l’última incorporació a la parcel·la defensiva, a l’espera de la decisió sobre Marc Navarro, qui es va lesionar en l’amistós d’Osca. Estava a prova i ara caldrà veure el seu abast i quina decisió pren el club. Tampoc està descartada encara la cessió del central sub-23 d’Eric Monjonell -el possible fitxatge del blaugrana Nika Mármol pel Girona podria desbloquejar la situació – i la direcció esportiva treballa intensament per fitxar un ‘9’ sènior després de fallar l’opció de Manu Nieto (Andorra), que ha recalat a l’Eldense.

Lesió més greu de Moha Keita

Males notícies. Finalment, la lesió de Moha Keita és molt més important del que es pensava. Les proves definitives han revelat un esquinç de turmell en el lligament tibioperoneal i s’estima que estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa, un cop molt dur per Gabri Garcia perquè el senegalès era un pilar bàsic en el seu esquema de joc al mig del camp. Això fa augmentar la pressió per la continuïtat de Sergi Altimira, jugador que es troba a la llista de diversos clubs. La seva clàusula és de 350.000 euros.