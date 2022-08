A dues setmanes de l’inici del curs escolar a algunes famílies de Sabadell els regalima suor freda. És el cas d’aquelles famílies amb infants que aquest any han de començar P3 i que encara no tenen plaça assignada a cap centre escolar. Una situació sobretot atribuïda a Can Llong, on un total de vuit famílies encara no saben a quina escola hauran de portar els seus fills o filles aquest proper 6 de setembre.

Sergi Ortega, un veí de Can Llong, n’és un dels afectats: “la sensació d’incertesa és gegant, com ens pot passar això a dues setmanes de començar el curs?”. L’única garantia que tenen ara mateix els pares i mares perjudicats és la de saber que els infants entraran en una escola del barri, però sense saber si serà a l’Escola Virolet, a l’escola de Can Llong o a l’Escola Mas Boadella —en el cas dels afectats com Sergi Ortega, de Can Llong—. “Les reunions prèvies al curs amb els pares ja s’han fet: s’han parlat dels horaris, del material escolar, i nosaltres no sabem res”, lamenta. Les famílies afectades estan ara mateix a l’espera i es preveu que se’ls doni una resposta definitiva el divendres 2 de setembre, en plena Festa Major de Sabadell. Ortega, però, narra que la sobrecàrrega de feina dels Serveis d’Educació de Sabadell podria generar que la resposta pugui arribar la mateixa setmana d’inici de curs.

El curs escolar a Sabadell ja començarà amb un dia de retard, ja que el dilluns 5 de setembre és festiu al municipi. Les famílies sense plaça temen que l’inici de curs dels seus fills o filles s’allargui encara més; i no puguin començar amb normalitat el dimarts 6 de setembre.

Avançament del calendari escolar

La decisió del Departament d’Educació, dirigit per Josep Gonzàlez-Cambray, d’avançar l’inici de curs ha aixecat molta polseguera, no només en sindicats, que ja han convocat una jornada de vagues, sinó també entre algunes famílies. Sergi Ortega argumenta que “ha estat precipitat” i que si no s’hagués avançat el calendari encara tindrien una setmana de marge per a fer les gestions pertinents. “Per a les famílies sense plaça, no hi ha hagut temps material per reunir-se amb els centres escolars”, indica.