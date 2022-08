Bruno Batlle: “Li vam oferir renovar, però Adri González va voler sortir”

El ‘cas’ d’Adri González, conegut com el ‘Haaland‘ arlequinat en la seva etapa al juvenil pel seu semblant físic amb el davanter noruec del Manchester City, ha viscut un nou capítol durant la presentació dels jugadors Pelayo Suárez, Isamel Athuman i Carles Segura. Després de fer-se oficial la seva cessió al Terrassa per part del Mallorca, que prèviament va abonar un traspàs al Centre d’Esports perquè encara tenia un any més de contracte, va sorgir la polèmica per la falta de comunicació de l’acord per part del Centre d’Esports.

El director general del club, Bruno Batlle, ha admès que “per la notorietat mediàtica del futbolista hauríem d’haver-ho comunicat, és cert, però de fet hem aplicat el mateix criteri que en altres jugadors de la Base que han marxat a clubs professionals i no s’ha dit res”. Després ha explicat la seva versió per acabar amb aquest desenllaç: “Adri va començar la pretemporada amb el primer equip i després de la primera setmana, el cos tècnic va considerar que hi havia altres futbolistes amb més projecció per davant seu. De totes maneres, li vam proposar renovar perquè consideràvem que podia tenir un potencial de futur i jugar al filial de Primera Catalana en principi, però no ho va acceptar i la seva decisió va ser la de marxar. Es va produir l’interès del Mallorca, vam arribar a un acord les tres parts i ara s’ha confirmat la seva cessió. Res més. La clàusula? Puc assegurar que no ha estat una quantitat rellevant. Que ningú pensi que el Mallorca va fer una gran proposta, però el més important era arribar a un acord”.

D’aquesta manera, Adri González, terrassenc, lluirà la pròxima temporada els colors del Terrassa a Segona Federació. Han estat sis anys al Futbol Base arlequinat (2016-2022) destacant molt especialment en les dues últimes temporades en categoria juvenil, com un dels màxims golejadors de la Divisió d’Honor. El club egarenc ha confirmat que lluirà el dorsal 12.