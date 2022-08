Tres Homes Grossos desembarca al festival de teatre gironí FITAG

La companyia de teatre sabadellenca Tres Homes Grossos representarà el 26 i 27 d’agost Swimsmoke a la 22a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG). La funció, escrita per Francesc Cutchet, està interpretada per les germanes Anna i Antònia Vidal, sota la direcció de Lluís Saus i amb el suport tècnic d’Albert Pau. L’obra, que té una durada de 30 minuts, escenifica una trobada en uns vestidors d’un club de natació. Allà, un regal d’aniversari “simple i modest”, un encenedor, desencadena tot un seguit de trobades, confessions i, fins i tot, conflictes.

Tal com explica Cutchet, l’obra ja s’ha representat més d’una vintena de vegades. Estrenada a l’espai Àgora de Sabadell, també ha passat pel Marquet de les Roques, Cabrils, Arenys i Barcelona. A Girona, aterrarà a El Foment, un dels cinc espais habilitats del festival per a escenificar-hi teatre. “Estem molt contents que ens triessin per aquesta 20a convocatòria del festival, on hi ha companyies de tot arreu”, valora l’autor del text de l’obra. Abans d’actuar-hi, les sensacions són molt bones, ja que està previst que hi assisteixin prop de 200 persones.

Al festival gironí, que compta amb una llarga tradició i prestigi, s’hi podran veure una quarantena d’espectacles de companyies catalanes, de l’estat espanyol i d’altres vingudes de Colòmbia, Argentina, Perú, Mèxic, Portugal, Suïssa i Ucraïna.

L’impulsor del FITAG, i director durant 18 edicions, és l’actor i activista cultural Martí Pereferrer. Considera que la cita va més enllà de l’exhibició de peces teatrals i proposa també “una experiència vital teatral de cinc dies intensos, en una ciutat ideal i amable com és Girona”.

Tres Homes Grossos és una companyia nascuda el 2016, a partir d’una obra de Cutchet estrenada a la Bodega Coca. Aquella mateixa nit, es van constituir com a companyia i ja han estrenat una desena d’obres.