El vestidor del Sabadell es queda amb el bon joc i lamenta l’acció de l’empat

“Hem perdonat i ho hem pagat molt car”. Aquesta podria ser la conclusió general del vestidor del Centre d’Esports després de l’empat davant l’Amorebieta en la primera jornada de la lliga. El tècnic, Gabri Garcia, lamentava la pèrdua de dos punts “perquè l’equip ha fet un bon partit i ha tingut ocasions suficients per aconseguir un avantatge superior a l’1-0. No s’han aprofitat i ens han sorprès en una acció que sabíem que podia passar. Ells són experts en segones jugades i així ha arribat el gol”.

Era, de fet, l’únic retret. “Penso que la imatge ha estat molt positiva. Jo no tenia dubtes. Les pretemporades no serveixen per treure conclusions definitives. La competició és la que dóna de veritat les sensacions i aquestes han estat bones. Estic molt content pel joc i la feina dels jugadors, però no ho puc estar del resultat. Volia dues coses: personalitat i córrer i ambdues s’han aconseguit. És evident que encara queden aspectes per millorar, però estem en el camí adequat”.

Gabri també s’ha referit a noms propis, com el jove Jaume Piñol, titular en el primer onze. “Tant ell com el Marc Vargas han fet una gran pretemporada i la meva idea és que fossin titulars tots dos, però per les característiques del rival he pensat que Adán Gurdiel podia donar-nos coses per banda. La llàstima ha estat la lesió de Piñol. Pateix un esquinç al turmell i haurem de veure com evoluciona”.

També ha elogiat el partit d’Álex Gualda al mig del camp: “He de felicitar el Gerard Escoda pel seu fitxatge. L’havia seguit quan jugava a l’Alabès B i és un jugador molt complet. Pot jugar entre línies i també com a pivot. És sacrificat i molt llest. Penso que hem vist el millor Gualda fins ara”. Sobre el canvi de Guillem Molina al descans, Gabri ha confirmat que “ha estat una decisió tècnica, un jugador per un altre en la mateixa posició, ja està”.

Sensació agredolça

El primer golejador arlequinat de la temporada, Juan Delgado, no podia ocultar una sensació agredolça. “Sempre és bo per a un davanter marcar perquè significa un plus de confiança, però el que volíem era guanyar el partit i penso que hem fet mèrits per aconseguir-ho. Hem estat molt més a prop del 2-0 que de l’1-1. El més positiu és que en una categoria on és difícil crear ocasions, nosaltres hem estat capaços de generar moltes situacions per matar el partit. Només ens ha faltat això. Considero que hem fet un pas endavant molt important”.

El central Pelayo Suárez ha reiterat que “les sensacions han estat molt més bones que el resultat. Penso que l’afició ha gaudit amb el joc de l’equip i hem de continuar en aquesta línia, millorant en detalls com en la jugada del gol encaixat. Ells gairebé no havien creat perill i ens han enganxat en una acció que es pot evitar. En general, però, hem estat a un bon nivell i ara ja hem de pensar en el pròxim partit a Castelló”. Serà el diumenge a les 19.30 hores, en plena Festa Major de la nostra ciutat, i es preveu una notable presència de seguidors sabadellencs al Nou Castàlia, com ha passat els últims anys.