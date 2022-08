Inici de curs precipitat

Immediatament després de la Festa Major començarà un curs atípic. El retorn a les escoles s’ha avançat una setmana al calendari, fet que no ha agradat gens al professorat i que ha redoblat la tensió envers el Departament d’Educació. El curs s’inicia abans, però sembla que no està tot llest.

L’institut Narcisa Freixas, a Sant Oleguer, es posarà en marxa sense els barracons escolars a punt. És un doble greuge per als alumnes: a banda d’haver d’estudiar en un equipament provisional, no tindran ni el mateix equipament provisional enllestit. És el súmmum: avançar el curs i no acabar la feina a temps.

A la provisionalitat se suma la incertesa, i les famílies no ho entenen. Són exigents (i amb raó) i demanen respostes sobre el present i el futur de l’institut, que de totes maneres obrirà les portes el pròxim 6 de setembre. L’Ajuntament ja va cedir el terreny per construir l’equipament definitiu el febrer passat, però encara no hi ha notícies de la Generalitat.

És inevitable preguntar-se quin lloc ocupa l’ensenyament avui. Hauríem de fer-lo, a banda d’accessible i universal, digne des d’un inici i així evitar situacions com la del Narcisa Freixas.