La continuïtat de Sergi Altimira i la incorporació de Pau Resta tanquen el mercat

Tancat. La continuïtat de Sergi Altimira, la peça més valuosa, i l’arribada del sub-23 Pau Resta, procedent de l’Albacete, han estat els noms arlequinats l’últim dia de mercat a Primera Federació. Finalment, la direcció esportiva ha deixat una plaça de sub-23 vacant perquè confia en el bon paper dels jugadors del planter, com és el cas de Jaume Piñol, Marc Vargas, Pere Belmonte o Iker Hernández.

Finalment, el serial de Sergi Almitira ha acabat bé. Almenys per a l’afició arlequinada, que sumava dies d’angoixa davant la possibilitat que el FC Barcelona pagués la clàusula (350.000 euros). Ho ha intentat fins al final, aquest mateix matí, però sempre amb quantitats inferiors que el Sabadell no ha volgut acceptar. El Consell arlequinat s’ha mantingut ferm. D’aquesta manera, Gabri Garcia podrà comptar amb una peça clau en el seu engranatge creatiu com és el futbolista de Cardedeu. Fins i tot, no es descarta que el Sabadell, en un futur a curt termini, li proposi la renovació amb una nova clàusula de rescissió.

Defensa completa

Els sub-23 han acabat de completar la línia defensiva. A la cessió d’Àlex Sala (Girona) s’hi ha sumat a les últimes hores un altre jugador format al planter del club gironí, Pau Resta. Nascut a Tallada l’Empordà fa 21 anys, va passar per totes les categories inferiors del Girona fins a fer el salt a l’Albacete el juny del 2021. Va signar un contracte de tres anys. La temporada anterior va militar en el filial manxec a Tercera Divisió i només va disputar minuts en un partit de lliga (davant l’Algesires) i un de Copa (contra el Cadis) amb el primer equip.

Ara, amb el filial a regional i el primer equip a la lliga SmartBank, Pau Resta ha buscat un canvi d’aires. El Sabadell ha aprofitat la situació i després de rescindir el contracte amb l’Albacete, ha signat per un any amb possibilitat d’ampliació un més. El club manxec es guarda un percentatge d’una possible venda posterior. És un central esquerrà amb una gran envergadura que també veu porta amb facilitat gràcies al seu bon joc aeri: l’última etapa al juvenil gironí va ser un dels màxims golejador amb 7 dianes. Així es tanca una plantilla arlequinada que, finalment, ha rebut un total de 20 incorporacions, tot un rècord.

Pensant en el Castelló

Amb el mercat tancat, toca centrar-se en el duel del pròxim diumenge (19.30 hores) al Nou Castàlia, un estadi que ha passat de ser un malson a propici pels arlequinats, que han guanyat en les seves últimes quatre visites militant a la tercera categoria del futbol estatal. Gabri Garcia no podrà comptar amb el lesionat Jaume Piñol, però podria estrenar-se a la convocatòria el sabadellenc Sergi Garcia, qui aquest dijous ja ha entrenat amb els seus nous companys. S’espera la presència de més d’un centenar de seguidors arlequinats a l’estadi castellonenc, que probablement registrarà una entrada propera al ple.