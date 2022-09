Es dupliquen les víctimes mortals a l’AP-7 en el primer any sense peatges

Més víctimes mortals a l’autopista, menys a les carreteres catalanes. A l’AP-7 s’han duplicat les morts (+108%) per accident en un any (de 12 a 25) i també els ferits greus (de 37 a 66), segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT). Qui i com? Les morts han crescut especialment entre els més vulnerables: vianants (7), motociclistes (6) i passatgers de cotxes (8). Els conductors menys afectats han estat els de furgonetes o camions. I la majoria de morts s’han produït per encalç o atropellament.

En només un any, l’AP-7 concentra un 40% més de cotxes i un 80% de camions. No només creix el risc mortal a l’autopista, també les topades lleus o greus. En total, més d’un miler de persones han estat víctimes d’accident de trànsit a l’AP-7, un 10,7% més que l’any anterior. Durant el primer trimestre de l’any, 110 persones han viscut un accident l’autopista de la Mediterrània al tram dels dos Vallesos.

Els agents econòmics de Sabadell demanen posar fil a l’agulla: “Hi ha un problema amb els vehicles pesants, cal buscar una solució urgent”, apunta Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic, que demana “actuacions quirúrgiques immediates” per alliberar l’AP-7. Les dades li donen la raó. A l’AP-7, s’han duplicat els accidents mortals amb camions implicats (de 7 a 14).

Revertir la situació a l’AP-7

Davant de les xifres de sinistralitat a l’autopista de la Mediterrània, el SCT ha suggerit al Ministeri de Transports reduir el límit de velocitat fins a 100 km/h en deu trams amb concentració d’accidents mortals i greus. Al Vallès Occidental, afectaria dos trams: de Mollet a Sant Cugat (que afecta l’AP-7 al seu pas per Sabadell) i el següent tram, de Sant Cugat a Martorell. Són trams que acumulen dos o més accidents amb víctimes mortals o greus.

Des de 2021, els camions pesants han de circular a l’AP-7 pel carril dret, a un màxim de 80 km/h i sense poder avançar els diumenges a la tarda (de 15 h a 22 h) per evitar afectacions viàries.

Menys morts a Catalunya

El balanç del SCT, però, és positiu: calcula que l’alliberament dels peatges ha permès reduir un 17,3% l’accidentalitat a les carreteres de tota Catalunya. La supressió de pagament ha evitat 2.240 víctimes: des de l’1 de setembre de 2021 hi ha hagut 10.733 víctimes, i en el mateix període de l’any anterior s’hi van comptabilitzar 12.973 persones mortes o ferides.

En contrast amb les dades de sinistralitat a l’AP-7, s’ha produït un descens de l’accidentalitat mortal a les carreteres nacionals paral·leles a aquestes autopistes: l’N-II (de 9 a 4) i l’N-340 (de 9 a 1), on també s’ha reduït el conjunt de la sinistralitat.

La mobilitat al Vallès

Al tram de l’AP-7 que passa pel Vallès Occidental hi ha menys trànsit, però més retencions. Al tram entre Barberà i Parets, la mobilitat s’ha reduït fins a un 24% i del Papiol a Barberà, hi circulen un 12% menys de vehicles. Així i tot, les retencions s’han doblat. “L’enllaç de l’autopista cap a la C-58 a l’altura del Baricentro és una intersecció que no és prou eficient i que provoca més problemes viaris”, justifiquen fonts del SCT. I, de Barberà al Papiol la mobilitat ha disminuït per la desviació de vehicles cap a la C-33, autopista també alliberada, per accedir a Barcelona.

Durant el primer trimestre del 2022, els conductors han destinat més del doble de temps als mateixos desplaçaments a l’AP-7 al Vallès. La demora es produeix especialment en direcció Nord, on s’ha triplicat l’espera. Segons dades de la Generalitat, l’autopista registra ocupacions que arriben a superar el 55% de la seva capacitat màxima a alguns trams.