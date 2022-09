Alliberar el ciutadà

Acabem l’agost i arriba el setembre, com sempre marcat per la Festa Major de Sabadell. Malgrat la situació d’inestabilitat per la guerra i la inflació, hi ha motius per estar satisfets de com arribem al final de l’estiu: l’economia, a grans trets, resisteix l’embat de la pujada dels preus de l’energia. L’esforç ingent de les empreses i del conjunt de la ciutadania davant d’aquesta situació, tan anòmala com inesperada, demostra un cop més la fortalesa de la societat sabadellenca.

Les dades de l’atur són una bona mostra que, de moment, la crisi energètica no s’ha traslladat al mercat laboral. Això ens tranquil·litza. L’agost, un mes en què habitualment es viu la destrucció de llocs de treball, ha tancat amb una pujada de l’atur intermensual del 3,18%. És a dir, per sota del que estàvem habituats a tenir abans de la pandèmia. De fet, hi ha un miler de sabadellencs més amb feina respecte al març del 2020, i n’hi ha 4.000 més si ho comparem amb el pitjor moment de la crisi de la Covid (febrer del 2021).

Ens preocupa, però, l’atur de llarga durada i que la situació de les famílies més vulnerables empitjori a mesura que els preus augmentin i l’accés a l’energia i l’alimentació sigui més difícil. També creiem en la fortalesa del nostre teixit empresarial, però no aguantarà per sempre. Cal donar ajuts, tots els instruments, posar facilitats i reduir tràmits. En la línia del Govern de l’Estat, creiem que convé abaixar els impostos i descarregar de pressió el ciutadà i l’empresa.