Escoltem Can Llong, si us plau!

Els veïns de Can Llong no deixen de reivindicar-se i de demanar explicacions per les mancances que té el barri. No es queixen per queixar-se, estem parlant de falta d’equipaments i serveis bàsics que afecten decisivament el dia a dia dels veïns. Can Llong es va començar a construir els anys 1990 i el gran error de les administracions, en aquells temps, va ser preveure el desenvolupament urbanístic sense tenir en compte els requisits que necessitava el nou barri. Anys després, hi ha coses que han canviat i moltes d’altres que no.

En els últims anys el Govern de la Generalitat ha fet un esforç important en la construcció de nous equipaments. Bona prova són les construccions noves que s’estan realitzant, com el CAP de Can Llong i l’escola Virolet. Eren demandes històriques molt necessàries. Per la seva banda, l’Ajuntament està executant les obres del Parc de les Aigües, per posar un exemple. L’altra cara de la moneda són les inversions del Govern de l’Estat. On és l’estació de Rodalies de Can Llong? Com es pot deixar 30.000 persones sense transport públic ferroviari? Seria d’agrair, de tant en tant, que visitessin Sabadell i coneguessin les necessitats dels seus barris. I que escoltessin als veïns, que no els falta raó.