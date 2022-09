I què si és gratis?

Rodalies va fer història ahir amb un col·lapse sense precedents que va deixar, literalment, tota la xarxa ferroviària catalana aturada durant tres hores. Els trens de Rodalies, Regionals i Mitjana Distància van deixar de circular per una avaria en el sistema de telecomunicacions d’Adif, l’empresa pública gestora de vies i estacions. A Sabadell, com a altres ciutats del país, es van viure moments d’incertesa i aglomeracions. Els trens no passaven, i les afectacions es van arrossegar durant tota la jornada. Un divendres negre.

El col·lapse es va produir només nou dies després de la posada en marxa de la gratuïtat del servei, una mesura que ja vam dir que ens semblava encertada perquè afavoreix el transport públic en un context d’inflació en els preus de l’energia. Però és útil un servei gratuït si aquest no compleix? Com es paguen les hores perdudes i l’angoixa dels usuaris de tren? La xarxa de Rodalies pateix problemes estructurals i necessita una solució immediata.

El traspàs de Rodalies a la Generalitat, fet l’any 2010, va ser incomplet. Es va transferir part del servei, però el que és fonamental, com la gestió directa i les inversions necessàries, continua en mans del Govern de l’Estat. Una xarxa de tren necessita pressupost per estar al dia i ha de créixer i entrellaçar-se amb la resta de nodes de transport públic. Si Renfe i Adif no ho poden garantir, potser que fem un pensament.