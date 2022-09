Salut vol traslladar la pediatria del CAP Gràcia al Centre tot i el rebuig dels veïns

L’atenció de pediatria del CAP Gràcia es podria traslladar al CAP Centre. L’Institut Català de la Salut (ICS), depenent del Departament de Salut de la Generalitat, confirma que “s’està treballant en una proposta” que ja està sobre la taula.

Aquesta intenció, però, xoca amb la voluntat de la plataforma sabadellenca SOS Pediatria, que fa mesos que ha aixecat la veu contra la voluntat de l’ICS d’unificar l’atenció pediàtrica de diferents barris com ja s’ha fet al nord de la ciutat. I, en defensa del model descentralitzat que hi havia fins ara, aquest dimecres 14 de setembre, a les 18 h, la plataforma ha organitzat una concentració a les portes del CAP Gràcia.

“És una primera mesura, ràpida, per mostrar el desacord de les famílies amb aquesta decisió”, afirma el portaveu de la plataforma SOS Pediatria, David Bergadà. Fonts de la direcció de l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS defensen que quan es planteja unificar el servei pediàtric es té en compte la proximitat entre els centres, i subratllen que “la distància entre el CAP Centre i el CAP Gràcia és de 850 metres”. Un argument, però que no comparteix Bergadà en considerar que la unificació pediàtrica “genera certs perjudicis, no només per distància, sinó per proximitat i accessibilitat al pediatre habitual”.

Des de la plataforma celebren que, de moment, la concentració de la pediatria al CAP Centre no vagi més enllà, incloent-hi els barris del sud, com asseguren que s’havia plantejat en un primer moment.

L’Agrupació de Veïns de Gràcia, Comissions Obreres i la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) han anunciat que donen suport a la concentració que es farà al CAP Gràcia. Des de SOS Pediatria afegeixen que dies després de la protesta preveuen iniciar una recollida de signatures i, potser més endavant, altres actuacions en funció de la resposta que rebin.

Com s’estructura la pediatria?

A Sabadell, la concentració pediàtrica es va començar a aplicar al nord. El CAP Ca n’Oriac és la referència d’aquesta especialitat per als veïns que té assignats i els del CAP Nord. I el CAP Concòrdia, per als d’aquest barri més els dels CAP Creu Alta, Can Rull i Concòrdia.