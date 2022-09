La catifa del funeral d’Elisabet II és d’una empresa amb arrels a Sabadell

Una empresa d’origen sabadellenc, ara amb seu a Sant Cugat del Vallès, Tèxtil Olius, ha fabricat la catifa per on passarà el fèretre d’Elisabet II. La companyia sabia que l’encàrrec provenia de la Casa Windsor, però no tenia coneixement que el producte s’utilitzaria el dia del funeral de la reina del Regne Unit, que tindrà lloc el pròxim dilluns 19 de setembre.

La catifa, que és de color vermell, està feta de llana i té una superfície de més de 250 metres quadrats. Per a la seva fabricació s’han destinat més de 30 dies, a causa de la seva gran complexitat tècnica. De fet, segons el gerent i membre de la sisena generació de Tèxtil Olius, Ricard Artigas, només tres empreses a Europa, entre les quals hi ha la companyia d’origen sabadellenc, són capaces de fabricar aquest tipus d’element.

Motiu d’orgull

“Fa molts anys que tenim clients que són proveïdors de la casa reial britànica. Per tant, no és el primer cop que la Casa Windsor usa alguns dels nostres productes. Per nosaltres, sempre des del respecte, és un orgull que la nostra catifa estigui present en una cerimònia amb tanta notorietat com serà el funeral d’Elisabet II”, indica Artigas, qui també és vicepresident del Gremi de Fabricants de Sabadell.

Habitualment, la majoria de productes que ven Tèxtil Olius a la casa reial britànica són fets amb feltres de llana 100% natural. “Sempre ens demanen articles amb molta densitat i duresa. La majoria també han de passar per un procés llarg de tintura i de tractaments addicionals: ignífugs, hidròfugs i antitaques. El nivell d’exigència és alt, però nosaltres som capaços d’adaptar-nos a allò que ens demanen”, remarca el gerent de la companyia.

D’altra banda, encara que Tèxtil Olius ha guanyat notorietat gràcies a la catifa, en realitat, la companyia fabrica molts més elements tèxtils. El 50% de les seves vendes provenen del feltre tècnic per aplicacions industrials, el qual venen a diferents sectors: automoció, metal·lúrgia, mèdic (ortopèdia) i vidre, entre altres. L’altre 50% prové del feltre de consum, venut a sectors com la moda, interiorisme, manualitats, embalatge, objectes decoratius, entre altres. En aquest sentit, el 85% del total de la facturació de la companyia prové de les exportacions. “Venem a més de 30 països, sobretot a Amèrica del Nord, Europa i el nord d’Àfrica. Tenim poca facturació a Catalunya i a la resta de l’Estat, perquè els nostres articles són més valorats a fora”, detalla Ricard Artigas.

13 milions d’euros de facturació

Enguany, Tèxtil Olius, que té 97 empleats, té previst tancar l’any amb 13 milions d’euros de facturació, una xifra superior a la del 2021 i molt semblant a la del 2019, l’any abans de l’arribada de la pandèmia. El gerent de la companyia es mostra convençut que assoliran aquest objectiu: “Les vendes que estem tenint van a bon ritme i estem tornant a nivells anteriors a la crisi sanitària. Estem satisfets de com estan anant les coses en aquests moments de l’any”.

Tanmateix, Tèxtil Olius no ha pogut escapar de la pujada generalitzada del preu de l’energia i de les matèries primeres. “Al ser una empresa industrial hem notat un increment desproporcionat de la factura elèctrica i els materials cada cop són més cars. Aquests aspectes ens fan alentir el nostre creixement”, lamenta Artigas. L’empresa, però, no s’ha quedat de mans creuades i ha implementat plaques fotovoltaiques per reduir el consum energètic a Olius, ciutat on té la fàbrica (les oficines, que són la seu de l’empresa, es troben a Sant Cugat).

Creixement constant

Malgrat que l’empresa ha notat els entrebancs conjunturals que hi ha ara mateix, manté el seu objectiu de continuar en una línia de creixement constant. Per aconseguir-ho, Tèxtil Olius ha establert un pla per incrementar encara més la seva presència internacional. Així ho explica el gerent de la companyia: “Volem fer-nos grans en els mercats on tenim poca presència i posicionar-nos en aquells on encara no en tenim”.

A banda, l’empresa vol incentivar la innovació amb la finalitat de millorar les facultats dels articles tèxtils que té actualment. “Estem digitalitzant tots els processos i fent ús de noves tecnologies per encarar millor el futur. D’aquesta manera, segur que incentivarem és vendes”, pronostica Artigas.

A més, el repte de Tèxtil Olius és ser una empresa coneguda més enllà de la seva relació amb la casa reial britànica. “Entenem la notorietat que hi ha hagut pel fet que la catifa del funeral d’Elisabet II sigui nostre, però volem que se’ns conegui per tot el que fem, que no és poc”, remarca Ricard Artigas.

Tèxtil Olius té els seus orígens a Sabadell

La història de Tèxtil Olius es remunta a dos segles enrere. Joan Soler Grau, quadravi (pare del rebesavi) de l’actual gerent de la companyia, Ricard Artigas, va crear l’any 1841 la primera companyia d’Espanya dedicada a la fabricació de cintes de cardes. I on va establir la fàbrica? Doncs, a la capital industrial de l’Estat en aquell moment, Sabadell. De fet, just en aquest període es desenvolupa la Revolució Industrial a Catalunya.

Després de més d’un segle d’experiència en la fabricació d’equipament per a la indústria tèxtil, neix Fieltros y Tejidos Industriales (Fytisa) l’any 1946, empresa que substitueix l’anterior, dedicada a la producció de feltres de llana. La fàbrica també estava a Sabadell, just al carrer d’Àngel Guimerà, just al centre de la ciutat. Anys més tard, la companyia va obrir una segona fàbrica. Aquest cop, a Barberà del Vallès.

Anys més tard, exactament l’any 1980, es crea una empresa filial de Fytisa, Tèxtil Olius, que concentrava l’activitat de fabricació de feltre de llana tenyit. L’altra part, el feltre de llana industrial, seguia sota el paraigua de Fytisa. Poc temps després, però, acabaria tota la línia tèxtil a Tèxtil Olius; només el no teixit sintètic està en mans de Fytisa. A més, tant les fàbriques de l’empresa filial com la de Fytisa es traslladen de Sabadell a Olius, ciutat situada a la comarca del Solsonès. En l’actualitat, continua sent així, però totes dues, que continuen sent empreses agermanades, tenen les oficines a Sant Cugat del Vallès, on tenen la seu social.

Internacionalització

Tèxtil Olius va fer un pas endavant quan va iniciar la seva internacionalització abans del canvi de segle. Amb una estratègia comercial basada en l’aliança amb distribuïdors internacionals, la companyia va començar a exportar a països dels cinc continents. Actualment, es troba present en més de 40 mercats.

L’empresa d’origen sabadellenc està fent ara una aposta constant per la innovació i la sostenibilitat, dos aspectes que, a priori, haurien d’assegurar la continuïtat de Tèxtil Olius, que ja té dos segles d’història a l’esquena.