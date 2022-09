Demandes més que justificades

Les entitats del tercer sector constitueixen un pilar fonamental per a mantenir un Sabadell socialment just. La seva acció diària permet ajudar les persones més desfavorides, garantir la igualtat de drets i oportunitats i reduir bretxes a la nostra societat.

Entre totes les entitats i institucions que fan una feina cabdal a la ciutat hi ha Atendis, que dijous passat va celebrar el seu sisè sopar solidari per recaptar fons per a l’entitat. Hi van participar més de 170 persones, tot un rècord, i es van recaptar 4.200 euros. Podeu trobar la crònica i les fotografies a les pàgines 10 i 11 de la present edició.

En la seva intervenció, el seu president, Josep Manuel Suàrez, va explicar la situació complicada per la qual passa l’entitat per culpa de la pujada dels preus energètics. “La nostra despesa ha crescut en 150.000 euros”, va indicar en el seu discurs. Així mateix, va demanar més ajudes a la Generalitat en un context advers per garantir el millor servei possible. Atendis porta a terme una tasca clau per a la visibilització de les persones amb diversitat funcional i creiem que les seves demandes són del tot justificades. L’entitat mereix més.