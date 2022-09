L’agost ha estat marcat per alguns episodis climatològics amb fortes pluges i vent com a protagonistes. Cap, però, com el del passat 31 d’agost a la tarda. Segons va determinar recentment un estudi que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquell dia un tornado va creuar el sud de Sabadell i Barberà.

Un vídeo al qual ha tingut accés el Diari mostra, des de l’interior d’un establiment, les conseqüències que va tenir el fenomen meteorològic. En les imatges, gravades per les càmeres de seguretat d’un bar al carrer de Doctor Moragas de Barberà del Vallès, es poden observar les corredisses d’alguns clients davant l’espectacular ventada.

Després de moments de certa angoixa entre els presents, es pot veure com alguns materials, com ara taules, cadires i altres objectes contundents, són empesos pel vent bruscament. També s’observa la caiguda d’un arbre, que és immediatament absorbit pel tornado, propulsat a gran velocitat per la vorera del davant del costat, per sort, sense impactar en ningú.

El tornado identificat a la capital vallesana, així com a Barberà del Vallès, va ser d’intensitat EF1 -escala Fujita, el sistema que s’utilitza als Estats Units per mesurar la seva força-, amb una variació de velocitat entre els 138 i 178 km/h.