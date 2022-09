Donar valor al Riu Ripoll

“El Riu Ripoll i el seu entorn són un dels grans pulmons verds de Sabadell”, així ho ha afirmat la gestora del projecte del Ripoll, Rosa Martínez, durant la presentació de la pedalada pel Parc Fluvial del Ripoll d’aquest dissabte. La jornada, que s’emmarca dins la Setmana Europea de la Mobilitat, ha buscat potenciar l’ús de la bicicleta i reivindicar l’espai natural.

La ruta

Per això, des de l’Ajuntament i La Sàrria, cooperativa de ciclodistribució, han dissenyat una ruta turística pel Parc Fluvial del Ripoll. Una 20a de persones han participat en un trajecte que ha començat a Can Jonqueres i ha acabat a la Pista Coberta d’Atletisme. Durant el recorregut s’han realitzat 4 aturades per explicar característiques de l’entorn i els projectes de recuperació del Ripoll, com la millora de camins, accessos i naturalització de l’espai.

Des de l’Ajuntament el tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez ha aprofitat per valorar l’inici de la setmana. “Les activitats estan funcionant bé i són útils per potenciar la mobilitat sostenible”. Rodríguez també ha volgut destacar la cooperació amb La Sàrria, “Cal promocionar el transport sense contaminació i els recorreguts en bicicleta, hi estem treballant”.