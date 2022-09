El festival La Regadora celebra la seva segona edició amb èxit

“Canviem el sistema, no el clima”, aquest és el lema de La Regadora – Ciutat de les Alternatives. Amb una proposta ben clara, el festival reivindicatiu impulsat per més de 30 entitats i organitzacions de la ciutat s’ha desenvolupat durant aquest cap de setmana a Sabadell. Les activitats s’han concentrat a Ca l’Estruch, la plaça de La Creu Alta i el carrer de Sant Isidre.

Actes a Ca l’Estruch

L’espai de Ca l’Estruch ha estat un dels epicentres de l’esdeveniment. Allà s’hi han celebrat diverses xerrades i tallers. A les taules rodones s’ha parlat de temes com mobilitat, cultura, conflictes, salut o sexualitat. Tot des d’una perspectiva crítica i de transformació envers el sistema. I és que el festival és un espai de formació, però també de proposta. Com a ponents han destacat Àlex Pujol, membre de Txarango que ha explicat com van gestionar la Gira El Gran Circ; Mar Carrera de Pol·len Edicions, que ha presentat el llibre de La Regadora; el periodista internacional Hibai Arbide o Georgina Monge, experta en gènere i ciutadania i activista feminista, entre altres.

Pel que fa als tallers, s’han oferit propostes de dansa urbana a càrrec de Women Wiz Attitude, tallers de circ a càrrec de l’Estruch o taller de massatges organitzat per Tracta’m.

Fira d’entitats

El carrer de Sant Isidre ha acollit paradetes de jardineria, natura, roba i materials ecològics així com un conjunt d’entitats cooperatives i d’autogestió. Gestionades per Veïns de La Creu Alta, el Tallaret, La Sàrria, Som energia i Fiare banca ètica entre altres. Tot per conscienciar al bon nombre d’assistents, que han circulat pel carrer durant tota la jornada, sobre el moviment ecologista i sostenible.

Festival de música

La plaça de la Creu Alta ha acollit la part musical, destacant els sons de rap i reagge. Trapi Sound System Group i la cantant Nupah han posat el toc jamaicà. Al vespre han actuat Misèria i Kazaya i H%. També ha participat Lia Kali, qui ha acompanyat a Bit de Tribade i Elane. Finalment, la nit del dissabte ha conclòs amb una actuació dels Diables de La Creu Alta i el sorteig d’una cistella cultural.

La fira pagesa anul·lada

La fira pagesa i productes de proximitat, programada pel diumenge, finalment no s’ha celebrat. Des de l’organització han criticat a l’Ajuntament per haver-los posat “traves burocràtiques”.

⚠️AENCIÓ⚠️ La "Fira pagesa + productes de proximitat" q s'havia de celebrar diumenge 18 s'ha suspès a causa de les traves burocràtiques, l'arbitrarietat i l'exclusió digital de l'@Aj_Sabadell cap a la @laregadoraSBD, la pagesia i comerç local agroecològic#emergenciaclimática — La Regadora – Ciutat de les alternatives (@laregadoraSBD) September 16, 2022

PARK(ING) DAY

Dissabte, a l’aparcament del Vapor Turull, es va realitzar una prèvia al festival. A l’acte es va celebrar una performance reivindicativa per transformar l’espai en una mena de jardí verd.