El mandat està arribant a un dels seus moments cabdals, quan falten vuit mesos per a les eleccions municipals del 2023. Encara ens queden unes setmanes per veure quina ha estat l’herència del primer mandat de Marta Farrés, que ja acumula més de tres anys al capdavant del govern.

Amb més o menys excepcionalitats (Covid, inflació), tots els mandats tenen un denominador comú. Els moments determinants són a l’inici i al final: en el primer, es marca l’estratègia a seguir i els objectius, i per acabar, es fan mans i mànigues per culminar la feina.

Tot i això, no és fàcil. Hauríem de reflexionar sobre el funcionament de la primera de les nostres institucions, la municipal: és evident que quatre anys són pocs per dura terme una acció de govern transformadora, i d’això es queixen executius de tots els colors.

Estaria bé allargar els mandats, com a França (cinc anys) i buscar mecanismes per apropar la política als barris: quan votem, votem per a tot Sabadell, i no ho fem pensant on vivim. No tenim un referent veïnal i de proximitat a qui acudir quan tenim problemes. A banda, el sistema d’elecció –les llistes tancades– impedeix parlar de persones i ens fa pensar en les sigles. Hauríem d’actualitzar el sistema, vigent des del 1979, i portar-lo als nostres dies.