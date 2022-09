El Museu d’Art inaugura EXPOSING (ME) en col·laboració amb l’Institut Vallès de Sabadell

El proper dimarts 20 de setembre, a les 7 de la tarda, el Museu d’Art de Sabadell (MAS) inaugura l’exposició “EXPOSING (ME)”. La mostra forma part del treball de recerca de final de batxillerat artístic de l’alumna Paula Fernández Coll i mostra el resultat del seu procés personal en la creació artística.

Segons l’artista, quan es tracta d’art o de les diferents disciplines artístiques, hi ha una clara tendència a encaixar les coses per tenir-les més controlades. Però la Paula es qüestiona per què s’ha d’expressar en un sol àmbit, i és així com sorgeix aquest projecte. Amb aquesta exposició, l’alumna ha tractat de buscar el seu propi llenguatge, fent una cartografia vital que busca donar resposta a qui és ella com a persona.

És per això que l’exposició consisteix en un EP (àlbum de música de 5 cançons) que és el fil conductor d’un conjunt d’obres i peces que es comuniquen amb la música i que busquen crear un llenguatge propi.

No és la primera vegada que el MAS i l’Institut Vallès de Sabadell col·laboren. El curs passat, l’alumnat de segon de batxillerat artístic va crear l’obra “El soroll dels telers”, en el marc de l’exposició “Dona i artista”, que es va poder veure al museu del 8 de març al 15 de maig. El projecte va comptar amb la col·laboració de les professores Neus Segalés i Cristina H. Romero.