La lliçó de l’I3PT

Hi ha notícies que ens agrada molt poder explicar-vos, i aquesta és una d’elles. L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ja ha començat a treballar des de la seva nova seu, a la nau Bosser. La posada en marxa del nou centre d’investigació és una fita important a l’hospital de referència de Sabadell perquè permetrà ampliar els horitzons tant en l’àmbit de recerca com en l’atenció als pacients.

Només fa dos anys que el Taulí va adquirir la nau. En aquest temps, ja s’ha remodelat i posat en marxa, un ritme que demostra que quan hi ha pressupost i projecte, tenim molt camí per recórrer. L’I3PT compta amb fons públics i privats pràcticament a parts iguals, i és la demostració que una bona col·laboració entre institucions i empreses permet arribar on l’administració sola no arriba.

Així i tot, la ciutat encara està pendent de la posada en marxa de la nova Escola d’Infermeria a l’antiga nau de l’Artèxtil. Hi ha un projecte, però falta acordar una partida i construir. És una altra de les potes fonamentals per convertir l’entorn del Taulí en un gran pol de coneixement per a la ciutat.