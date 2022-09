Guerra de cartes entre detractors i defensors del SurfCity Sabadell

Des de Manel Larrosa, un dels primers regidors de la democràcia, fins als exalcaldes Maties Serracant i Juli Fernàndez. Els regidors d’Urbanisme i Medi Ambient de Sabadell –tots menys els del PSC– han signat una carta conjunta contra SurfCity Sabadell. Fan front comú amb les entitats ecologistes i demanen a l’alcaldessa, Marta Farrés, que faci marxa enrere i aturi la tramitació per construir la piscina d’onades artificials a Sant Oleguer.

Els exrepresentants públics troben a faltar un “consens polític i ciutadà” sobre la inversió privada i demanen obrir un debat de ciutat sobre el futur del riu Ripoll.

La contundència dels regidors contrasta amb una altra carta, signada pels presidents de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de la Federació Catalana de Surf, i que s’ha fet arribar a l’Ajuntament de Sabadell. Les entitats s’alineen amb el Govern municipa: Gerard Esteva i Carles López creuen el SurfCity serà “beneficiós” per a la pràctica d’un esport olímpic que avui no compta amb un entorn adequat.

“S’ha de plantejar la retirada del SurfCity”

“Estem davant d’un fet excepcional i la resposta ha d’estar a l’alçada”. L’exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez (2015-2017) és un dels signants de la carta d’exrepresentants polítics de Sabadell en contra del SurfCity. La missiva, molt contundent, fa dues peticions al govern de Marta Farrés: que retiri el projecte i que obri una reflexió de ciutat al voltant del riu Ripoll.

“És un projecte sense consens polític i ciutadà, sense cap compromís electoral escrit amb la ciutadania i que no forma part de cap pacte de ciutat ni de cap pla de ciutat”, asseguren dotze exregidors dels mandats d’Antoni Farrés (1979-1999), del primer govern Bustos (1999-2003) i del quadripartit (2015-2019).

La carta evidencia els temors envers el SurfCity, segons l’exalcalde Fernàndez: “Estem davant d’un projecte que pot tenir un impacte negatiu sobre el riu i el seu entorn”, assegura. Creu que la piscina d’onades artificials està “al servei d’uns pocs” i té “dubtosa viabilitat”.

Tant ell com el també exalcalde Maties Serracant creuen que el Govern municipal s’ho hauria de pensar dues vegades abans de tirar endavant la tramitació. Serracant es remet al pla del Ripoll del 2019 i demana a l’Ajuntament que el compleixi.

L’exregidor d’Urbanisme Manel Larrosa veu bé cedir terrenys municipals a empreses privades, però fa una reflexió molt més àmplia: “Entenc que, un Ajuntament que és el propietari amb més sól immobilitzat de tota la ciutat, és positiu que alliberi a la iniciativa privada una quota d’aquest sòl. Ara bé, es podria fer en un marc més ampli: per què s’ha de destinar a oci i no a economia productiva, com una empresa tractora d’innovació?”, exposa. “Cal fer-ho en un concurs ampli i no destinat a un sòl ús. Caldria més amplitud esportiva”.

Segons la planificació urbanística que va deixar l’administració d’Antoni Farrés (1993), la qualificació del terreny marca que allà hi ha d’anar un equipament esportiu-recreatiu. L’Ajuntament ha centrat la cessió del terreny disponible en la disciplina del surf i Larrosa es pregunta per què és així: “Anem a un concurs que tindrà possiblement un sol concursant i això és molt dèbil jurídicament. Per què i on es justifica que el surf és estratègic? Quin motiu hi ha per fer un concurs exclusiu?”.

“Serà beneficiós per a Sabadell i Catalunya”

Dins del món de l’esport, hi ha veus que se sumen a SurfCity. Entre elles hi ha els presidents de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteva, i el de la Federació Catalana de Surf, Carles López. El veuen com un centre de tecnificació que permetrà popularitzar la pràctica de l’esport en tot el país. “SurfCity pot ser molt beneficiós pel desenvolupament d’aquest esport no només a Sabadell, sinó a tot Catalunya”.

El surf, que és esport olímpic des de les Olimpíades de Tokio 2020, no es pot practicar amb facilitat a Catalunya per les seves condicions meteorològiques. Això contrasta amb el ressò que ha guanyat en els últims anys: “Davant l’absència de platges amb onades a gran part del territori quasi tot l’any, alguns esportistes d’elit catalans es veuen obligats a desplaçar-se a altres províncies o fins i tot a l’estranger per poder entrenar”, lamenten en la carta. Davant d’això, sostenen que la piscina d’onades artificials serà “un gran avanç en la pràctica del surf” i garantirà que la pràctica sigui “estable” durant tot l’any.