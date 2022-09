Atendis reclama més ajuts a la Generalitat per fer front a la crisi energètica i la inflació

Un acord a celebrar però “insuficient”. La Fundació Privada Atendis sosté que l’increment de les tarifes és una fita molt positiva, però sostenen que “és insuficient”. L’increment “no cobreix ni els sobrecostos energètics ni l’increment de preus dels aprovisionaments que es sumen al infrafinançament” de les entitats del tercer sector.

El departament de Drets Socials, i les patronals de les entitats de la xarxa de serveis socials han signat l’acord per al reconeixement a la tasca professional i millora de la qualitat en la prestació de serveis d’atenció a les persones. La proposta suposa l’augment d’un 3% de les tarifes de serveis socials i tindrà efectes des de l’1 de gener de 2022. “Aquest increment repercutirà en una millora del sou dels treballadors”, diu la consellera Violant Cervera. La titular del departament també ha afegit que suposa “la millora de les condicions laborals del sector” que han de permetre “més estabilitat dels professionals”.

La Generalitat de Catalunya no va dur a terme l’increment esperat l’any 2021 i les entitats assenyalen “l’infrafinançament” que han patit. Com que l’acord no s’ha tancat encara per l’any 2023, les entitats demanen compromís al Govern de cara a l’any vinent, destacant que venen d’anys “de congelació de preus” i que actualment es troben en un escenari agreujat per la “inflació”.

“Confiem en el Departament de Drets Socials per a què faci realitat un increment molt més significatiu que el d’aquest any en les tarifes del sector per al 2023”, demana Montserrat Estrada, gerent d’Atendis. De fet, el conseller d’Economia, Jaume Giró, va anunciar un increment del sostre de despesa de la Generalitat en un 10,3% per l’any vinent respecte el 2022, el que “ha de permetre uns pressupostos més expansius”, apunta Estrada.

Més de 56.000 persones a Sabadell

Les entitats de la Plataforma Vàlua –24 entitats socials de la ciutat– atenen més 56.000 persones. “Si no hi fóssim nosaltres, realment hi hauria un problema”, explicava el co-president de la plataforma Vàlua, Joan Madaula, en una entrevista recent amb el Diari. Aquestes entitats han aconseguit, segons les últimes dades, inserir laboralment 714 persones l’any 2021 i compta amb un gruix de pràcticament un miler de treballadors. El volum dels pressupostos d’aquestes entitats sumen més de 33 milions d’euros anuals.

En aquest sentit, les entitats reivindiquen la seva tasca i adverteixen que cal garantir la seva supervivència. No ho han tingut fàcil, recentment: segons dades de la plataforma Vàlua, la inserció laboral el 2020 va retrocedir un 23%, amb 487 contractes laborals de persones amb dificultats per accedir al món laboral, davant de les 628 persones inserides durant 2019. Ara, s’enfronten a un nou repte, l’increment de preus de l’energia i l’augment de preus generalitzats. “És per això que cal un reforç del pressupost destinat a les entitats del tercer sector”, apunten.