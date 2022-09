Nova ajuda: 100 euros per als alumnes amb famílies amb rendes baixes

Més ajudes per a les famílies vulnerables amb fills escolaritzats. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar aquest dimarts que els pressupostos de l’any que ve inclouran una ajuda de 100 euros per alumne per reduir l’increment dels costos associats a l’escolarització.

La tornada a l’escola va venir marcada per un episodi d’inflació que no es veia des de fa gairebé quatre dècades. De fet, segons un estudi de la plataforma educativa GoStudent, l’impacte de la inflació va encarir la tornada a l’escola en un 30% sobre 2021 i la despesa mitjana per fill va ascendir als 419 euros entre llibres i material escolar.

Famílies de Sabadell, preguntades per la despesa escolar d’aquest any, també van decretar que, efectivament, havien notat un augment dels costos derivats del material escolar a les portes del curs 2022-2023. “La meva filla petita comença aquest any; i sumat al material de la filla gran, aquest any s’ha disparat moltíssim la despesa pel material. Ho hem notat”, explicava Jaume Escofet a les portes de l’escola Nostra Llar el primer dia d’escola.

Rendes mitjanes i baixes

Se’n podran beneficiar les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats de P3 a 4t d’ESO, tant del sistema públic com del concertat. El Govern calcula que aquesta ajuda s’enfilaria als 100 milions d’euros, per tant, un terç del total d’ajudes anticrisi que ascendeixen a gairebé 300 milions. A l’espera exacta de quins seran els topalls que decidiran quines famílies se’n beneficien i quines no, a Sabadell, l’ajuda podria beneficiar a un gran gruix de nuclis familiars.

Al municipi, tres de cada deu estudiants sol·liciten la beca menjador, una xifra que ens deixa entreveure quina xifra aproximada de famílies podran demanar aquest ajut, tenint en compte que el procés d’adjudicació és semblant al que al d’aquesta nova mesura: una deducció a la declaració de renda.