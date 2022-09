Ahir la Festa Major 2022 es va acomiadar amb els carrers plens de sabadellencs que enfilaven cap a l’Eix Macià per a veure els focs artificials; a primera hora d’aquest matí, la ciutat lluïa igualment plena, però amb cares un pèl més adormides que les d’ahir… El curs escolar 2022-2023, un dels més controvèrsics dels últims anys, ha arrencat aquest dimarts a Sabadell entre un popurri de sensacions: rialles i abraçades, enyorança de l’estiu i un punt de ressaca emocional després de Festa Major. Aquest dimarts ha estat el torn dels infants de les escoles bressol i dels alumnes d’infantil i primària. Els estudiants d’ESO, Batxillerat i FP, en canvi, tindran un dia més per assumir que la festa gran ha acabat, ja que el seu retorn a les aules està previst per a aquest dimecres.

“Després d’aquests mesos de vacances i de la Festa Major va costar anar a dormir, i encara ha costat més llevar-se”. El pare de l’Aina i la Paula, el Jaume, esperava a les portes de l’escola Nostra Llar entre desenes de famílies que obrissin les portes. Mentre el Jaume reconeix que “ja tocava” tornar a l’escola, a la seva filla gran, l’Aina, no li importaria allargar unes setmanes més les vacances… (-Tenies ganes de tornar a l’escola? -No, la veritat.)

L’Ivan, que també esperava al carrer de Calderón, número 143, ha assenyalat que “ja teníem ganes de tornar a la normalitat”. Les vacances poden fer-se fins i tot llargues; i la tornada a l’escola és una nova manera d’entreteniment per als petits després de l’estiu. Així ho veu el pare de l’Emma, que apunta “que la petita estarà molt distreta amb els companys d’escola”. Entre un somriure vergonyós, l’Emma apunta que “sí, que trobava a faltar els companys”, i que aquest any començarà segon de primària.

Un any atípic

Un inici de curs que no ha passat desapercebut. L’avançament escolar, la inflació dels preus del material, el nou model horari són alguns dels titulars que han quedat enquistats en aquest nou curs, que, malgrat tot, s’ha iniciat amb total normalitat. A banda, el retorn a les aules havia de venir marcat per una vaga del professorat, que, finalment, després d’un pacte in extremis entre sindicats i Educació va quedar desconvocada.