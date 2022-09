SONDEIG DS | El 91,6% dels hostalers, afectats per la inflació: “Pago el triple de llum”

Han treballat com mai, però han ingressat menys que altres mesos. Els propietaris de bars i restaurants de Sabadell es mostren preocupats per l’increment de preus que han hagut d’assumir els darrers mesos: treballar ara els hi resulta més car, i encara arrosseguen la motxilla de la pandèmia. Segons les dades que es desprenen d’una enquesta que ha elaborat el Diari (un estudi entre el 10% dels establiments del Gremi d’Hostaleria), el 91,6% dels professionals s’ha vist directament afectat per l’increment de preus i un 23,7% encara no han recuperat els seus ingressos pre-Covid.

Per a la gran majoria d’establiments, vuit de cada deu, assumir aquesta sobrecàrrega els hi està afectant directament: “El marge de beneficis es redueix cada cop més“, explica en Juan, que regenta un bar a l’avinguda de Matadepera. Només un 8% dels enquestats s’ha vist poc afectat per l’auge dels preus. “Busquem productes més econòmics i rebaixem el consum elèctric”, sosté la Tatiana, que regenta un modest bar a la Creu Alta.

Menús més cars?

Si bé alguns establiments han decidit retocar els preus de la carta, l’increment és tal que no ho contraresta. “No ens atrevim a tocar gaire els preus, la competència és ferotge” sosté Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell.

A un plat s’hi ha de sumar tot: la llum, la benzina, el cost dels aliments…”. El preu de la llum és el principal entrebanc, però també han notat com escalava la factura dels aliments, el transport i, en alguns casos, els preus dels proveïdors. “Alguns han apujat més del 50%”, sostenen alguns dels professionals entrevistats. Sense tenir en compte el cost de l’energia, la factura dels hostalers s’ha incrementat de mitjana un 30% respecte a l’any passat.

La llum: 1.000 a 3.000 euros

El que més preocupa els hostalers de Sabadell, però, és l’increment del preu de l’energia. S’han triplicat els costos de la llum. Cas real: un establiment que pagava mil euros mensuals d’electricitat, ara ha de destinar 3.000 euros. “Mantenir aquest ritme és insostenible”, apunta Roca.

També el preu dels aliments ha tingut un augment anual del 13,8% i registra el creixement més alt des de l’inici de la sèrie, el gener de 1994. En la cistella de la compra, els aliments que més s’han encarit són l’oli (+13,2%), el formatge (+14,6%), els llegums (+14,8%), la carn (+15,2%), els ous (+22,4%), la llet (+26%), la farina i els cereals (+39%) i la mantega (+31,8%), segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Les dades, però, són encoratjadores: l’IPC a l’Estat ha caigut un punt i mig al setembre, fins al 9%, segons l’indicador avançat difós aquest dijous per l’INE. Així, la taxa s’allunya dels rècords històrics de l’estiu, quan es va situar per sobre dels dos dígits: tant al juny, com al juliol i l’agost va superar el llindar del 10%.

Un suspens als ajuts

Els professionals tampoc no aproven la gestió de les administracions públiques –Estat i Generalitat– pel que fa als ajuts que ha rebut el sector. “Han arribat pocs i tard”, consideren els hostalers enquestats. El 73,7% dels bars i restaurants de Sabadell suspenen la gestió general del govern respecte a l’hostaleria. Ara bé, pràcticament la meitat dels professionals es mostren satisfets amb els ajuts Covid, amb la perspectiva de fa més d’un any.