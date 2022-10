El Grup Torres Pradas recupera les vendes del 2019

El Grup Torres Pradas recupera la seva activitat habitual després de passar dos anys (2020 i 2021) difícils arran de la pandèmia. La companyia tèxtil sabadellenca té previst tancar el 2022 amb unes vendes molt semblants respecte a l’any 2019, període anterior a l’arribada de la Covid. Sumant les tres empreses filials que formen part del Grup Torres Pradas (New Junior, Nova Lanería i Premiertex) —sense comptar-ne la quarta (Misako)—, la companyia pretén facturar uns 27 milions d’euros.

Així mateix, l’empresa, propietat de la família Torres Pradas, acaba d’engegar un ambiciós pla de sostenibilitat per als pròxims anys. L’objectiu és que totes les seves peces de roba acabin sent reciclables i reutilitzables, i que la seva producció, que és externalitzada, sigui respectuosa amb el medi ambient. D’entrada, el Grup Torres Pradas pretén instal·lar dos centenars de plaques fotovoltaiques a la seva seu a Sabadell, situada al polígon Can Feu-Hostafrancs.

“Ens movem segons el que demana el mercat. Tot el sector tèxtil s’encamina cap a la sostenibilitat i també cap a l’ètica. Tenim molt clar que no treballarem amb proveïdors que fomentin el treball infantil i ofereixin condicions precàries als seus treballadors”, afirma el copropietari de l’empresa, Josep Maria Torres. Ell forma part de la segona generació, juntament amb les seves germanes Eulàlia i Gemma. Tots tres són ara els qui marquen el rumb de la companyia.

Una línia diversificada

El Grup Torres Pradas compta amb tres empreses filials, cadascuna especialitzada en un tipus de teixit diferent. En primer lloc, disposa de Nova Lanería, que es caracteritza per dissenyar col·leccions per a dona. “Importem els articles i els comercialitzem nosaltres a altres empreses. El 50% de la facturació d’aquesta filial prové de les exportacions. Venem a quasi tot Europa i també a països de Llatinoamèrica”, detalla la també copropietària del Grup Torres Pradas i consellera delegada de Nova Lanería, Gemma Torres.

En segon lloc, té Premiertex, dedicada a teixit de moda ideal per a celebracions (comunions, bodes, còctels, entre altres). En tercer lloc, aglutina New Junior, que és la línia casual per a homes i dones. Els clients habituals d’aquesta marca són empreses multinacionals com Inditex o Mango. Finalment, el Grup Torres Pradas també disposa de la línia de bosses de mà i accessoris Misako.

La pandèmia, tràngol dur

Tot i la tendència ascendent actual de la companyia, l’arribada de la pandèmia va ser un dur tràngol. L’activitat del Grup Torres Pradas es va reduir substancialment i va passar a centrar-se en la comercialització de material sanitari, sobretot durant els primers mesos. “Vam subministrar bates, mascaretes i tota mena de material. Per sort, a poc a poc vam anar recuperant la nostra activitat i aquest 2022 ja ens hem refet”, apunta la copropietària de la companyia, Eulàlia Torres.

Això sí, la crisi més difícil de superar pel Grup Torres Pradas va tenir lloc amb l’entrada de països asiàtics en la indústria del tèxtil. “Vam haver de tancar els telers que teníem i vam començar a importar les peces de roba. És veritat que vam reduir facturació, però ens vam adaptar. De fet, sempre hem donat resultats positius en acabar els anys”, recalca Josep Maria Torres. Dit això, com a curiositat, el grup Torres Pradas va coimpulsar Stradivarius, marca que el 1999 va passar a mans d’Inditex per 18.000 milions de les antigues pessetes (l’equivalent actual a 108 milions d’euros).