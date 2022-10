Centre d’Esports i la penya ‘Honor 1903’ segellen un acord

El Centre d’Esports i la penya d’animació ‘Honor 1903’ han arribat a un acord en diferents punts. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, responsables del club i de la penya s’han reunit per abordar les discrepàncies que van provocar, per exemple, la vaga d’animació en la primera part de l’últim partit disputat a la Nova Creu Alta davant el Calahorra. Fins i tot la majoria de components van abandonar la seva zona del Gol Nord en senyal de protesta.

Des de la cúpula de la penya tenien la sensació de ‘ser perseguits’ amb algunes decisions que no entenien. El club en veu del seu director general, Bruno Batlle, apostava pel diàleg. “Estem disposats a parlar amb ells de manera col·lectiva i individual”, explicava. Doncs s’ha produït aquesta reunió i els resultats sembla que han estat prou satisfactoris. Fonts de la penya asseguren que “hem entès que algunes mesures venen dictades per la Llei de l’Esport Català i, per tant, el club no hi pot fer res”. En canvi, el Centre d’Esports s’ha compromès a facilitar un espai fora de l’Estadi perquè la penya pugui vendre alguns articles arlequinats els dies de partit i tenir ingressos que després serveixen per fer desplaçaments i donar suport a l’equip.

Bon acord

D’altra banda, també s’ha gestionat amb la seguretat del club la logística per treure el material (banderes, bombos, pancartes) del magatzem que tenen en una zona dins de l’Estadi sense problemes ni condicions especials. “Ha estat un acord molt bo per a tots. Potser els punts de vista no estaven tan allunyats com ens pensàvem”, afirmen des de la penya ‘Honor 1903′, que diumenge tornarà a animar amb la seva intensitat habitual en l’important duel contra l’Eldense. “Nosaltres només volem això, animar el nostre equip i sentir-nos a gust a l’Estadi”, afegeixen.