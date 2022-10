Joaquim Forn dona suport a Lluís Matas com a alcaldable de Junts per Sabadell

L’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, va rebre suport públic en la seva candidatura a les eleccions municipals de maig per part de qui va ser conseller d’Interior durant l’1 d’octubre, Joaquim Forn. Tots dos van mantenir un diàleg al Casal Pere Quart, dijous al vespre. Hi va ser també l’actual consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.

Tal com han expressat anteriorment, tots tres polítics van coincidir a l’hora d’apostar per la continuïtat de Junts per Catalunya en el Govern de la Generalitat de Catalunya. Forn, de la mateixa manera que ho va fer Ciuró en una entrevista a Diari de Sabadell, es va mostrar partidari de “fer esforços” per no sortir-ne “per estar sempre a qualsevol lloc des d’on es pugui incicidir i lluitar per la independència i fer polítiques al servei de la gent”.

També va llançar un missatge per esperonar els independentistes, afirmant que fa 15 o 20 anys n’hi havia un 10%, molts menys que, segons ell, el 52% actual. És per això que va demanar que ningú es “rendeixi” i va instar a estrènyer lligams amb ERC, la CUP i les entitats independentistes per “assolir l’objectiu”. “Som els del diàleg, la negociació i la entesa”, va definir.

Ciuró, en la seva intervenció, va advertir que trencar el Govern, suposaria que la Generalitat quedés en mans de tripartits durant molts anys. Això significaria, segons va ressaltar, una passa enrere en la independència.

Convidat per parlar sobre l’1 d’octubre i la repressió, Forn va explicar les negociacions prèvies al referèndum amb Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guàrdia Civil.

Forn i Ciuró van destacar que Junts per Sabadell està fent una “bona feina a la ciutat”. Es van referir a la candidatura de Lluís Matas com el “Sabadell del sí”, per la qual cosa esperen que la gent ho recompensi amb bons resultats electorals.