Jordi Osuna (BMC Travel): “Estem il·lusionats per treballar amb Transglobal; el projecte ens va trempar”

Després d’una etapa molt complicada arran de la pandèmia, l’agència de viatges BMC Travel ha agafat velocitat de creuer i pretén créixer sense aturador. Prova d’això és que l’empresa sabadellenca ha anunciat aquest octubre la integració de la també catalana Transglobal. La unió de totes dues companyies permetrà continuar desenvolupant conjuntament la seva trajectòria com a agències de referència al sector dels viatges de negoci i esdeveniments corporatius.

El conseller delegat de BMC Travel, Jordi Osuna, es mostra il·lusionat amb l’operació i considera que els ajudarà a recuperar dades pre-Covid. De cara el 2023, el propòsit de l’agència és facturar més de 60 milions d’euros (sumant les vendes de Transglobal en serien 80), una xifra superior a la del 2019.

Com ha sigut el procés d’integració de l’empresa Transglobal?

Ens vam conèixer fa uns quatre anys, però no vam començar a parlar de la integració un cop passada la pandèmia. Creiem que tenim sinergies, perquè compartim un nínxol de mercat específic.

Quines seran les línies estratègiques conjuntes?

Amb la integració volem potenciar encara més els serveis que oferim a les empreses i també als particulars. Això sí, sobretot, volem donar importància al turisme MICE (congressos, exposicions, reunions, entre altres) i al turisme de negocis. La nova marca BMC Global tindrà molt valor afegit. El projecte ens va trempar i estem molt il·lusionats per començar a treballar plegats.

El turisme és un dels sectors que més va patir l’arribada de la pandèmia. Com us en vau sortir?

La realitat és que la Covid va ser un tsunami que ens va passar per sobre. Veníem d’un 2019 molt bo i el 2020 també havia de ser-ho. Quan va esclatar la pandèmia ens vam trobar que no només no veníem, sinó que havíem de retornar diners per viatges cancel·lats. Vam haver de fer ERTO a la plantilla i vam tancar l’any amb una reducció d’un 75% de la facturació.

Quina ha sigut la recuperació? Arribeu a les dades del 2019?

El 2021 va ser semblant a l’any 2020, però aquest 2022 ha sigut molt millor. La campanya d’estiu, sobretot, ha estat realment bona. Esperem arribar al 80% de les vendes del 2019, tot i que hauríem arribat al 100% si al gener no hi hagués hagut la variant òmicron. Tot i això, estem molt satisfets amb les dades.

Les previsions per al 2023 són, doncs, positives.

Sí, sens dubte, sembla que la crisi ja s’ha acabat en el sector i estem molt esperançats en el 2023. BMC Travel té previst facturar una mica més que el 2019 i estar per sobre dels 60 milions d’euros. Sumant Transglobal, que preveu tenir unes vendes de 20 milions, volem assolir els 80 milions d’euros de facturació. Estem convençuts que és un objectiu plausible.

La possible recessió que apunten alguns experts us pot aixafar els plans?

Esperem que no ens afecti, tot i que som intermediaris i si n’hi ha, ho notarem. Ara mateix, en el nostre dia a dia no hi ha res que ens faci preveure una possible baixada de les vendes, però hem de ser prudents.

Sabadell continuarà sent la seu de l’agència?

D’això no en tenim cap dubte. La majoria de treballadors de l’agència som d’aquí i ens hi sentim vinculats. També tenim oficines a Barcelona i Madrid, però volem que la seu segueixi a Sabadell. De fet, potser haurem d’instal·lar-nos aviat en un nou local a la ciutat si continuem amb la línia de creixement actual.

Quin potencial veiem a BMC Global en el futur?

Ja a curt termini crec que la nova marca pot ser una referència a Catalunya pel que fa al sector dels viatges de negocis. N’estic segur.