Actuació a plaça d’Espanya per netejar la zona de rates

Des d’aquest dimarts s’ha iniciat una nova actuació a la plaça d’Espanya per evitar la presencia de rates i rosegadors. La mesura arriba després que en aquest espai s’hagin dut a terme diferents accions de neteja del clavegueram. Davant la persistència del problema i després de comprovar que al subsòl ja no es detecta activitat d’aquests animals, ara s’actuarà en superfície.

D’una banda, es perimetrarà i tancarà una part del mur de rocalla que hi ha a la part central de la plaça per col·locar-hi caixes de seguretat amb raticides. D’altra, es desbrossaran les zones de vegetació més frondoses per evitar que s’hi puguin amagar els rosegadors.

Aquesta acció forma part de les mesures impulsades per l’Ajuntament per intensificar les actuacions de control de plagues urbanes als diferents barris. Precisament aquesta setmana s’inicia una nova ronda d’intervencions preventives al clavegueram de Sabadell, començant pel barri de Gràcia-sector Planetes. A continuació es farà la resta del districte cinquè per després abordar la resta de la ciutat.