GRÀFICS: Sabadell guanya viatgers als trens de Rodalies

Un mes d’incidències

Moure’s de franc per la xarxa de Rodalies no ha estat exempt d’incidències. Aquest setembre ha estat especialment farcit, especialment el dia 9 quan no va circular cap tren per tot Catalunya. Van ser més de dues hores per una avaria d’Adif en el seu sistema de telecomunicacions situat a l’Estació de França, una incidència que va condicionar la resta de la jornada.