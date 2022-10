Claudi Martí fa història a les eleccions del CN Sabadell

Claudi Martí continuarà sis anys més al capdavant del Club Natació Sabadell, després de rebre el suport de 1.556 socis. Per primera vegada a la història de l’entitat, Martí serà el primer president que surt reelegit en unes eleccions a la presidència. Aquest vespre, en els quarts comicis que celebra el Club, en els quals han participat 2.760 socis –18,98% del cens total–, Martí s’ha imposat per prop de 400 vots de diferència (1.161) respecte al seu rival a les urnes, Antonio Ortiz, qui ha vist com el seu adversari s’acabaria imposant al centre Gran Via i centre Can Llong. Finalment, el model continuista s’ha acabat imposant al canvi de gestió que defensava l’extreballador de l’entitat.

Martí, que des d’aquest mateix vespre iniciarà el seu segon mandat, ha rebut la confiança del soci majoritari per culminar allò que la pandèmia el va privar, segons ha assegurat en els darrers dies. Així mateix, el 20è president de l’entitat haurà d’afrontar diversos reptes importants en l’àmbit econòmic i social: recuperar la massa social perduda durant la pandèmia i afrontar els elevats costos energètics, entre algunes de les problemàtiques que tindrà els pròxims anys Claudi Martí.