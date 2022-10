El nou Passeig de la plaça Major de Sabadell, llest per aquest Nadal

El nou Passeig de la plaça Major s’obrirà al públic amb l’encesa de llums de Nadal, prevista per al 26 de novembre. Després d’unes setmanes a mig gas, les obres al Passeig encaren la seva fase final: en el mes vinent, es plantaran els arbres i els parterres, s’instal·larà el mobiliari públic i es reasfaltarà el vial reservat per autobusos. Tot per poder tenir el Passeig enllestit per a la campanya nadalenca.

Com ja han pogut intuir els veïns, el nou eix central sabadellenc no serà el dels anys 1990 ni tampoc un de nou. Serà una revisió del que hi havia des de l’obertura de l’estació de Plaça Major: es passarà d’un espai carregat d’asfalt i sense ombra a un Passeig amb un brollador i una cortina d’aigua, arbrat i més espais per seure.

“Estem fent una actuació que retorna la dignitat i la vida a aquest punt tan central i important de Sabadell”, assegura l’alcaldessa, Marta Farrés, que destaca el seu caràcter “emblemàtic”: “No és el Passeig històric, perquè aquell era irrecuperable, però és un Passeig amb verd, elements d’aigua, zones per passejar, integrant les terrasses i el transport públic”.

El calendari dels últims treballs

Plantació d’arbres. La setmana vinent, es començaran a plantar els primers arbres del nou Passeig. Durant els dies 26, 27 i 28 d’octubre, i durant els dies 2, 3 i 4 de novembre caldrà tallar el trànsit pel Passeig i desviar els autobusos.

Es plantaran tres espècies: exemplars d’Acer i Koelreuteria, que canviaran a colors groguencs i vermellosos a la tardor. En el tram sud hi haurà set Lagerstoemia, que fan una flor de color rosa.

Es planten a la tardor perquè, segons Urbanisme, és el moment “idoni”. Els arbres tindran poca fulla i no tindran l’aspecte definitiu fins a la primavera, segons indiquen des de l’Ajuntament.

Projector i últims retocs a les fonts. Els treballs d’instal·lació de les fonts i la col·locació del projector de la cortina d’aigua i un dels altaveus també es faran la setmana. En la primera quinzena de novembre es faran els últims reajustaments.

Instal·lació del mobiliari urbà. Durant la setmana del 7 de novembre s’instal·laran els nous bancs i papereres, i en acabar durant aquells dies es reasfaltarà la via lateral.

Plaça Major sí, Manresa no

L’Ajuntament considera que, amb la culminació de les obres del Passeig, es posarà punt i final a dues dècades de provisionalitat i incertesa –primer pel trasllat del Mercat Central (1998-2004) i després les excavacions arqueològiques i obres de perllongament dels FGC (2004-2017)–.

Aquell passeig, el del 2017, no agradava a la majoria de comerciants i veïns, ni tampoc a l’equip de Govern actual. “Fa anys que tots ho esperem. El Passeig és un aparador de la nostra ciutat, un element vertebrador central d’activitat comercial, cultural i ciutadana”.

Les obres han costat 1,2 milions d’euros i han implicat, fins ara, nou mesos de treballs. Queda pendent, com a assignatura futura, la reforma del passeig Manresa. Aquesta intervenció va molt lligada al futur pàrquing unificat del Passeig, que s’hauria d’adjudicar a una gestora privada l’any vinent. Si es compleix amb el calendari previst.