Sabadell posa en marxa un nova edició del programa 30 Plus precedida per l’èxit de les anteriors edicions. L’objectiu d’aquest programa impulsat pel consistori és la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 anys i més proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

El programa permet rebre fins un màxim de 10.500,03 euros de subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la contractació d’aquestes persones durant el període mínim de 6 mesos i màxim de 9. La quantia serà proporcional al tipus de jornada i a la durada del contracte que s’acordin. El termini per subscriure contractes ja s’ha iniciat i és fins al 31 de març de 2023. L’objectiu és que es puguin beneficiar fins a 100 persones. La Junta de Govern ha acceptat avui la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per l’import de 326.641,96 euros per executar aquest projecte.

En anteriors edicions el programa ha afavorit la contractació de persones sense formació homologada, persones aturades de llarga durada, majors 45 anys, entre d’altres. Per tant, el programa 30 Plus incentiva que les empreses que tenen necessitat de personal incorporin a les seves plantilles persones d’un col·lectiu de la població amb majors dificultats d’accedir al mercat de treball.