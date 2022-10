Pau Víctor, el noi de moda en el Sabadell: “Vaig aprendre dels davanters del Girona”

El gol és l’essència del futbol i a les dues últimes jornades, el Sabadell ha tingut un protagonista destacat: Pau Víctor, golejador al Johan Cruyff i també dissabte passat contra l’Intercity amb una acció d’enorme qualitat. Aquest futbolista cedit pel Girona que d’aquí a un mes complirà 21 anys s’ha convertit en el noi de moda a la Nova Creu Alta. “En els dos últims partits he jugat de ‘9’ i he tingut la sort de marcar. De fet, és la posició que més m’agrada. També com a fals ‘9’ o mitja punta em sento molt còmode i això ho vam comentar amb el Miki Lladó. Al principi, vaig fer-ho d’extrem, una posició en la qual també havia jugat precisament en la meva etapa al Futbol Base del Sabadell. El més important és tenir la confiança del míster i això és el que ell em transmet”, explica obertament.

Incidint en la seva etapa formativa, el santcugatenc va marxar del Sabadell juvenil per fitxar pel Girona i ara ha fet el camí a la inversa, cedit pel club gironí. “Tinc un gran record de la meva etapa arlequinada a Olímpia i sempre he tingut el Sabadell al cap. Era molt difícil gaudir d’oportunitats al Girona a Primera Divisió i quan va sorgir l’opció de venir cedir em va semblar excel·lent. A més, l’estil de joc de Gabri s’adapta molt bé a les meves característiques”.

Una bona escola

Les dues maniobres que va fer dissabte contra l’Intercity les haurien signat jugadors de primer nivell. La primera va ser avortada pel porter Manu Herrera i la segona es va convertir en el 2-1. El Pau Víctor reconeix que haver compartit vestidor al Girona amb davanters com Stuani, Nahuel Bustos o Jonathan Soriano significa un plus. “Em fixava en els seus moviments, la seva posició a l’àrea i he intentat captar els seus consells. Em van ajudar moltíssim”. Va arribar a jugar 11 partits al primer equip entre la lliga SmartBank i la Copa del Rei.

En l’àmbit col·lectiu, Pau Víctor apunta un moment clau en la reacció de l’equip: “penso que la victòria al Johan Cruyff ens va ajudar moltíssim per guanyar confiança i creure-hi encara més en la nostra idea de joc”. Ara, però, avisa que no es pot abaixar la guàrdia: “Hem fet el més difícil i hem de mantenir aquesta línia i fins i tot treballar al màxim per millorar. El partit a La Nucía serà complicat, com ho són tots els de fora. Tenim ambició i volem sumar els tres punts”.

Renovació i lesionats

Un altre dels joves emergents d’aquest Sabadell, Jaume Piñol, va renovar dimarts per dues temporades: “Jugar al primer equip era un somni fa tres anys i ara toca treballar per continuar tenint la confiança del míster”, diu.

D’altra banda, les proves han confirmat un petit trencament muscular d’Adán Gurdiel i Alberto Fernández i seran baixa en els dos pròxims partits abans de l’aturada. Joanet i Marc Vargas han millorat, però segurament no s’arriscarà a La Nucía. Tot apunta que Guillem Molina ocuparà aquesta posició, com ja va fer dissabte passat.