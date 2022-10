Retencions en diferents punts de la C-58

Nova jornada amb afectacions en la circulació de vehicles a la xarxa viària del Vallès. A la C-58, hi ha lentitud i aturades a Badia del Vallès i entre Montcada i Reixac i Barcelona en sud i també entre Montcada i Barberà del Vallès en sentit nord, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

També a la C-58, a Sabadell, la circulació era especialment densa en sentit sud ap a Barcelona, en el punt km. 11-16.

A primera hora, els problemes s’han acumulat a l’AP-7, amb un carril tallat a Mollet del Vallès en direcció Tarragona per un accident. Hi ha uns 4 km d’aturades des de Montornès. A la mateixa via s’han acumulat cues d’uns 5 km entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol en sentit sud per l’accident de la B-23 a Sant Feliu de Llobregat.

