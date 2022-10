El Sabadell, malgrat les baixes, vol allargar la dinàmica positiva a La Nucía

Després de fer el ‘sis de sis’ en les dues últimes jornades, el Sabadell viatja a terres alacantines amb l’objectiu d’allargar la dinàmica positiva aquest diumenge (12 h) davant La Nucía a l’Olímpic Camilo Cano, un estadi que fins ara només coneix l’empat aquesta temporada.

Si fa dues setmanes Gabri Garcia destacava com a nota positiva que podia comptar amb tota la plantilla, ara el missatge és de lamentació: s’acumulen les baixes. L’últim a caure ha estat Moha Keita, amb una lesió muscular que es va fer en l’entrenament de dimecres, i s’afegeix a les ja conegudes d’Alberto Fernández i Adán Gurdiel. A l’espera del resultat de les proves per confirmar l’abast, el senegalès podria estar algunes setmanes fora dels terrenys de joc.

“És una baixa sensible perquè el Moha s’estava trobant molt bé després de la lesió de pretemporada i és un home determinant per a nosaltres”, reconeixia el tècnic de Sallent, per llançar a continuació un missatge d’optimisme: “No podrem comptar amb tres futbolistes importants, però tenim una plantilla àmplia i, com sempre he dit, confio plenament en tots els jugadors. Qui surti segur que donarà un nivell molt alt”. Aquesta circumstància podria obrir les portes a Sergio Montero, l’únic futbolista que encara no ha debutat. “Dissabte passat hauria sortit per Sergi Altimira, però ens vam veure obligats a esgotar les tres finestres per les lesions i no va ser possible. Està treballant bé, mostra una gran actitud i té moltes possibilitats”.

Guillem Molina, lateral

Encara que Marc Vargas i Joanet López tenen l’alta mèdica i viatjaran a terres alacantines, Gabri no vol arriscar i va avançar que Guillem Molina serà el lateral dret. Mantenir la solidesa defensiva és el repte: “hem treballat en aquest aspecte i s’han vist els resultats”. Sobre el rival, La Nucía, diu que “els quatre empats a casa demostren el seu ofici. L’entrenador i els jugadors tenen també molta experiència i estic segur que sortiran de la zona baixa”.

Expedient ‘X’

La Nucía és un club emergent que vol consolidar-se a Primera Federació després de l’ascens de l’estiu passat. El seu inici de temporada ha estat curiosament regular, sobretot en l’Olímpic Camilo Cano: ni guanya ni perd. Els seus quatre partits a casa han acabat amb empat: 1-1 davant Nàstic, R. Unión i At. Balears i 0-0 contra l’Osasuna B. Es troba en posició de descens (8 punts) i necessita la victòria per no complicar-se encara més la situació.

A la banqueta s’asseu un vell conegut de l’afició sabadellenca, l’exjugador arlequinat César Ferrando, amb una llarga trajectòria de 25 anys com a entrenador. Compleix la seva quarta temporada a La Nucía. El duel serà dirigit pel col·legiat José Antonio Sánchez Villalobos, del Comitè andalús. L’únic antecedent és la derrota (1-0) en la temporada 19/20 després d’un penal de Grego Sierra als últims minuts.