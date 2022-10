La Crida es prepara per a les municipals de 2023: “Tenim moltes expectatives d’obtenir bons resultats”

La precampanya electoral ja és aquí. A poc a poc, els candidats i les propostes es van presentant. Ara, la Crida, que ja ho va fer al maig, ha volgut fer un pas més. I com és característic en la formació ho ha fet amb una assemblea. Aquesta s’ha celebrat al Centre Cívic de la Concòrdia i ha permès als seus membres debatre punts estratègics de cara a les eleccions municipals del 2023.

Acords supralocals

A la trobada s’ha parlat, sobretot, de quin camí de futur vol seguir la Crida. Continuar sota el paraigua de la CUP o explorar altres vies- sigui en solitari o amb altres formacions- ha sobrevolat el debat. Des de la formació s’ha explicat que ja hi ha hagut contactes amb la CUP per conèixer les seves apostes municipalistes pel 2023; tot i això, també s’ha reconegut que hi ha punts forts i dèbils que caldrà valorar. Per a definir-ho bé, s’ha acordat que durant els pròxims mesos s’aportarà nova informació i es farà un debat estratègic centrat en la temàtica per decidir-ho amb calma.

Programa electoral

L’assemblea també ha tingut espai per debatre en profunditat 4 dels 6 principals punts del programa electoral. Aquests han estat els eixos d’habitatge, sobirania econòmica , drets col·lectius i cultural. Més endavant s’ha parlat del comitè precampanya en un esdeveniment que ha tingut presents els canvis que hi ha hagut dins la Crida aquests dies. Així doncs, s’ha reconegut la tasca de Lluís Perarnau durant aquests anys i s’ha encoratjat al seu nou relleu, Aurora Murillo. Aprofitant l’acte li hem realitzat unes preguntes:

A nivell personal com entomes aquesta responsabilitat?

Amb moltes ganes, és un relleu molt potent. Sobretot en el moment en el qual es fa. En Lluís continuarà treballant amb nosaltres i segur que fem un gran equip fins a finals del mandat.

Amb quins ànims es presenta la Crida a les municipals?

Tenim moltes expectatives d’obtenir bons resultats. Fa poc vam presentar una llista de 8 persones i si la ciutat té ganes, esperem que totes elles puguin sortir escollides.

Quines alternatives i aliànces proposeu per la ciutat?

És un debat que encara hem de definir bé. El que sí que tenim molt clar és que la dreta no la volem ni veure i considerem que és tot allò que va des del PSC cap al que en diríem la dreta més típica.

Quina és, en la vostra opinió, la necessitat/ts més urgents que té Sabadell actualment?

Cal que la gent prengui el carrer, que es treballi col·lectivament. Sobretot posar al centre la ciutat amb polítiques d’habitatge, participació i sostenibilitat dels espais verds.

Cicle de concerts

L’assemblea d’avui s’ha tancat amb una roda de premsa. En aquesta, s’ha explicat un dels nous projectes de la Crida: Un cicle de concerts gratuïts. Sis actuacions amb les quals es pretén reivindicar el foment de l’ús i l’apropiació de l’espai públic per promoure la cultura accessible per tothom. Els espectacles estaran distribuïts per diferents barris de la ciutat i es realitzaran durant els pròxims dos mesos.

El primer començarà a la plaça del Treball amb l’artista Cesk Freixas, el pròxim 4 de novembre. La proposta també busca potenciar els artistes locals de la ciutat. “Volem demostrar que no és tan difícil i que l’Ajuntament hauria de potenciar-ho amb recursos municipals. Només si incentivem la cultura i ajudem als artistes locals podrem tenir una vertadera capital de la cultura catalana”, ha explicat Oriol Rifer.