Oficialment, la nova placeta a davant de la Parròquia de la Puríssima, encara no té nom. Però algú, de forma anònima, ha decidit batejar l’espai, entre la Via de Massagué i el Raval de Dins. Ha aparegut una placa amb la inscripció ‘Plaça del Tintín. Reporter belga’ penjada a la façana del bloc de pisos recentment construïts, on hi ha el mural que el grafiter sabadellenc Werens va pintar dels personatges de còmic del belga Hergé, el juliol de 2022.

Així doncs, a sobre del grafit de Tintín, Milú i el Capità Haddock hi ha una nova placa d’origen desconegut, que replica les oficials del nomenclàtor de la ciutat. Qui ha assumit les despeses d’encarregar-la per batejar unilateralment la plaça?

De moment, tant l’associació de tintinaires Moulinsab com el principal impulsor del mural des de l’Ajuntament, Lluís Matas, han expressat que en desconeixen l’autoria. En qualsevol cas, el juliol passat ja van anticipar que veurien amb bons ulls que es bategés oficialment l’espai com a plaça del Tintín. Una proposta que compta amb un bon suport popular a Sabadell.

En aquest punt, es desconeix si des del departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell decidiran enretirar la placa de ‘Plaça del Tintín’. “Jo no la trauria”, contesta Matas, responsable de l’Oficina de Projecció i Turisme Visit Sabadell.

La ruta tintinaire, en l’aire?

Amb l’eufòria del nou mural de Tintín a davant de la Puríssima, el juliol passat es va anunciar la possibilitat de convertir la ciutat en un punt d’atracció pels amants del còmic. “Estem treballant per posar Sabadell en el mapa del turisme tintinaire, per batejar la plaça, per trobar noves localitzacions per a murals i per fer la ruta. No ens hem aturat, però hem d’anar fent pas a pas estratègicament”, afegeix Matas.

Ara bé, quatre mesos després, la proposta continua en l’aire. Des de l’associació tintinaire, afirmen, tenen el permís de diversos propietaris d’edificis perquè es pintin més murals de Tintín. Des de l’Oficina municipal de Patrimoni, però, han de vigilar que les noves ubicacions dels murals no desvirtuïn edificis ni entorns amb interès patrimonial.

La història dels murals de Tintín a Sabadell

Sabadell es va convertir en capital tintinaire el febrer de 2014, amb la confecció d’un icònic mural del personatge al carrer de Sant Llorenç, en ple Centre. Va ser obra també de l’artista sabadellenc Werens, que va rebre l’encàrrec de l’associació Moulinsab per commemorar el 50è aniversari de la primera traducció al català del còmic. A la paret, Tintín pedalejava acompanyat de Milú a davant d’un 2CV conduït pels germans Dupont i Dupond, amb la senyora Bianca Castafiore als seients de darrere.

L’enderroc de la casa que acollia el grafit, el febrer de 2022, va deixar Sabadell sense mural de Tintín. El juliol passat, van trobar la nova ubicació perquè els amants del personatge tornessin a tenir un lloc de culte a la ciutat.