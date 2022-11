El Passeig ens avisa

La reforma del passeig de la Plaça Major de Sabadell ha topat amb un entrebanc que evidencia la situació d’aquests dies. S’han hagut de fer canvis al calendari i no pels costos, sinó per les altes temperatures. La plantació d’una part dels arbres s’haurà de fer la setmana del 7 de novembre perquè fa massa calor.

Com expliquem a la pàgina 8, hem viscut un dels ponts de Tots Sants més calorosos que es recorden. El termòmetre va registrar temperatures gens pròpies de la tardor, amb una mitjana de la temperatura màxima de 23,1 graus centígrads, amb un pic de calor de 23,5ºC el dia de Tots Sants, un dels dies de més calor registrats a la ciutat el mes de novembre.

El canvi climàtic és aquí, no és xerrameca, i negar-lo és negar l’evidència. No poder plantar uns arbres per la calor en ple mes de novembre –així com el fet que l’Ajuntament hagi de plantar un tipus d’arbres i no uns altres per la situació que travessem– demostra que no anem bé i que hem d’actuar ja. Necessitem solucions a tots els àmbits, des del global fins al local, per fer front a aquest desafiament.